Xelajú MC golea a Comunicaciones en el inicio de la jornada 11 del torneo Apertura

En una noche lluviosa en el estadio Mario Camposeco, Xelajú MC se impuso con autoridad 3-0 ante Comunicaciones en el arranque de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025.

El equipo dirigido por el técnico mexicano Roberto Hernández planteó una línea de cinco defensores, mientras que Amarini Villatoro apostó por una propuesta ofensiva desde el inicio.

El cuadro chivo fue superior durante gran parte del encuentro y logró traducir su dominio en goles. El primer tanto llegó por medio del delantero paraguayo Pedro Báez, quien al minuto 18 convirtió desde el punto penal tras una falta cometida dentro del área.

Comunicaciones tuvo una oportunidad clara para empatar el partido con un cabezazo de José Gálvez, pero el balón se estrelló en el poste defendido por el guardameta altense Rubén Dario Silva , siendo la ocasión más peligrosa del conjunto albo en la primera mitad.

En el segundo tiempo, Xelajú mantuvo la presión y al minuto 61 amplió la ventaja con un certero cabezazo de Kevin Ruiz, quien colocó el balón abajo, junto al palo derecho del arquero Jorge Moreno. Nueve minutos más tarde, Javier González sentenció el marcador con el tercer gol para los locales, desatando la euforia en las gradas del Mario Camposeco.

El encuentro fue intenso y por momentos friccionado donde el árbitro central mostró siete tarjetas amarillas y una roja directa al jugador de Xeljaú Raúl Calderón por una fuerte entrada sobre Axel de la Cruz.

- FINALIZA EL PARTIDO -



XELAJÚMC 3-0 Comunicaciones

⚽️ P. Baez, K. Ruiz, J. Gonzalez



GANAR, GOLEAR, GUSTAR.

🔵🐏🔴¡¡VAMOS XELAJÚ!!🔵🐏🔴 pic.twitter.com/ExTynF0RF5 — XelajúMC (@CSD_XelajuMC) September 20, 2025

Con este resultado, Xelajú MC alcanza las 15 unidades y llega motivado para su próximo compromiso internacional en la Copa Centroamérica, donde enfrentará al Sporting San Miguelito de Panamá. En contraste, Comunicaciones continúa en una preocupante crisis de resultados y funcionamiento, acumulando otra dolorosa goleada en el torneo.

Antonio de Jesús López se expresó al terminar el encuentro: "Feliz por el triunfo, sabemos que era una buena prueba contra Comunicaciones y ahora toca apuntar bien del lado internacional".