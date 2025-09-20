Erick Barrondo finaliza el Mundial de Atletismo y destaca su satisfacción por completar la prueba en Tokio

El marchista guatemalteco Erick Barrondo, medallista olímpico en Londres 2012, volvió a representar al país en el escenario más importante del atletismo mundial. Este 19 de septiembre participó en los 20 kilómetros marcha de los World Athletics Championships 2025 en Tokio, Japón, donde cruzó la meta en la posición 38 con un tiempo de 1:24:42.

La prueba fue ganada por el brasileño Caio Bonfim, quien hizo historia al convertirse en el primer marchador de su país en conquistar un título mundial, imponiéndose con una remontada en el tramo final que lo llevó a lo más alto del podio.

Barrondo, por su parte, reconoció que llegar hasta la línea de meta fue un logro en sí mismo, tomando en cuenta las dificultades que enfrentó antes y durante la competencia. “Bien, bastante contento y afortunado de poder terminar. Tenía muchas dudas al principio. Costó bastante adaptarnos aquí a Tokio, vine con una infección en los ojos que incluso ponía en riesgo que me dejaran competir”, expresó tras la prueba.

El guatemalteco valoró que, pese a no alcanzar el puesto que hubiera deseado, su desempeño fue positivo. “No fue el lugar que yo quería, pero terminamos bien la competencia. La marca es bastante aceptable para lo que viene y lo más importante es que no recibí ninguna tarjeta de amonestación”, destacó.

En cuanto a la dureza de la carrera, Barrondo reconoció que las condiciones fueron diferentes a las que había anticipado. “Yo esperaba que hubiera un poco más de calor y humedad, eso me favorece. Pero de ayer a hoy hubo un cambio fuerte en el clima y eso influyó en los tiempos, aunque también permitió ver grandes marcas de atletas de primer nivel”, explicó.

El marchista también resaltó que, más allá del puesto, el Mundial le deja aprendizajes y la motivación de seguir trabajando. “Me voy tranquilo y contento a casa sabiendo que hay mucho margen para mejorar. Cada competencia es una oportunidad de crecimiento”, señaló.

La actuación de Barrondo se suma a su larga trayectoria internacional y reafirma su vigencia en la marcha atlética, disciplina en la que Guatemala ha tenido protagonismo en las últimas décadas gracias a sus participaciones y la de una nueva generación de atletas.

Con esta experiencia en Tokio, Barrondo ahora enfocará su preparación en los próximos compromisos internacionales, con la mira puesta en mejorar su rendimiento y continuar representando al país en la élite del atletismo mundial.