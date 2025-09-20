Mundial de Atletismo 2025: resultados de Érick Barrondo y Mirna Ortiz en los 20 kilómetros de marcha

El Mundial de Atletismo que tiene lugar en Tokio, Japón, tuvo sello guatemalteco, con la participación de Érick Barrondo y Mirna Ortiz, quienes compitieron en la prueba de 20 kilómetros.



Barrondo, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ofreció resistencia en la exigente prueba, que ganó Caio Bonfim. El brasileño hizo historia al convertirse en el primer marchador de su país en ser campeón mundial, tras imponerse con una gran remontada en el tramo final.



Bonfim, que ya había sido plata el sábado en los 35 kilómetros, lanzó un ataque feroz en la última vuelta del circuito y llegó a la meta con un tiempo de 1h18:35, por delante del chino Zhaozhao Wang (1h18:43, plata) y del español Paul McGrath (1h18:45, bronce).



Por su parte, el guatemalteco Érick Barrondo concluyó en el puesto 38, con un tiempo de 1h24:12.



Ortiz no termina



Mirna Ortiz no corrió con la misma suerte. La guatemalteca inició bien y por momentos se mantuvo en el grupo, pero conforme avanzó la prueba perdió posiciones y acumuló amonestaciones que le complicaron la carrera.



A falta de pocos kilómetros para la meta, Ortiz recibió la tercera amonestación y fue descalificada.



La prueba fue ganada por la española María Pérez, quien registró 1h25:54 para colgarse la medalla de oro en los 20 kilómetros. Con ese triunfo revalidó la doble corona conquistada hace dos años en Budapest, donde también ganó en los 35 kilómetros.



La plata correspondió a la mexicana Alegna González (1h26:06), con récord continental de Centroamérica, y el bronce a la japonesa Nanako Fuji (1h26:18), con récord nacional.