Ian Rodríguez hace historia en Imola con un sólido cuarto lugar en su debut en el GT3 italiano

Ian Rodríguez arrancó con el pie derecho su participación en el Campeonato Italiano Gran Turismo Sprint 2026. El piloto guatemalteco debutó este sábado 25 de abril en la categoría GT3 en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, haciendo dupla con el italiano Forenzi Giuseppe bajo las siglas del Faems Team.

Tras completar 24 vueltas de competencia ante una parrilla histórica de 34 equipos con vehículos de marcas como Lamborghini, Ferrari, McLaren y Porsche, el equipo cruzó la meta en la cuarta posición en lo que fue un debut sobresaliente para el piloto chapín.

El resultado no fue sencillo de conseguir. Rodríguez fue el encargado de abrir la competencia y durante gran parte de la carrera se mantuvo en la séptima posición, hasta que tras cerca de 20 minutos comenzó a escalar con un ritmo competitivo que lo llevó hasta el quinto lugar. Pese a enfrentar contratiempos como una vuelta eliminada y una penalización por un cambio incorrecto de piloto, el Faems Team logró recuperarse y cerrar la carrera en el cuarto puesto tras 50 minutos de competencia más una vuelta adicional.

El debut de Rodríguez en la categoría GT3 representa un paso importante en su crecimiento dentro del automovilismo internacional. El guatemalteco llega a esta categoría tras convertirse en el primer piloto guatemalteco en ganar el GT Cup Open Europe, un título que le abrió las puertas a competencias de mayor exigencia como la que disputó este sábado en Imola ante algunos de los mejores pilotos del continente europeo.

La competencia continua

La emoción continúa este domingo 26 de abril cuando Ian Rodríguez volverá al volante del BMW M4 junto a su compañero Forenzi Giuseppe para disputar la segunda carrera del campeonato a las 6:00 AM hora Guatemala.

Con la confianza que le da el cuarto lugar del sábado, el piloto guatemalteco buscará mejorar el resultado y seguir sumando puntos en su debut en la categoría GT3 del torneo italiano.

El Campeonato Italiano Gran Turismo Sprint 2026 registró una participación histórica con 80 equipos inscritos entre las divisiones GT3 y GT Cup, lo que lo convierte en la edición más competitiva de su historia. Ian Rodríguez demostró este sábado en Imola que llegó preparado para el reto y que el automovilismo guatemalteco tiene un representante de alto nivel en uno de los campeonatos más exigentes de Europa.