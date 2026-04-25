Sergio Chumil se mantiene en el top 10 de la Vuelta a Asturias tras una exigente etapa de montaña

Sergio Chumil sigue brillando en la Vuelta a Asturias 2026. El ciclista guatemalteco del equipo Burgos Burpellet BH completó una sólida tercera etapa disputada entre Figueras y Vegadeo, cruzando la meta en la posición 14 a tan solo 26 segundos del ganador, el mexicano Edgar Cadena, quien se lució con una escapada en solitario a falta de 22 kilómetros para la meta y detuvo el cronómetro en 4:08:34. Chumil llegó integrado al grupo principal donde también se encontraban los hombres fuertes de la clasificación general.

La etapa estuvo marcada por la alta montaña y un recorrido sumamente selectivo que puso a prueba a los mejores escaladores del pelotón. El guatemalteco volvió a responder a la altura de los favoritos en una jornada clave, demostrando la regularidad y resistencia que lo ha caracterizado a lo largo de toda la competencia y que lo consolida como uno de los corredores latinoamericanos más sólidos de la prueba española.

Con este resultado, Chumil confirma una tendencia positiva que ya venía mostrando en competencias anteriores como la O Gran Camiño, donde también fue el mejor latinoamericano en varias etapas. Su capacidad para mantenerse con los favoritos en los tramos de montaña más exigentes es la señal más clara de su crecimiento dentro del ciclismo profesional europeo, donde cada vez se consolida más como una referencia para el deporte guatemalteco.

Una novena plaza que vale oro

En la clasificación general, el liderato permanece en manos del colombiano Nairo Quintana con un tiempo total de 10:50:30, mientras que Chumil se ubica en la novena posición a 4 minutos y 1 segundo del líder, manteniéndose firme en el top 10 a falta de la última jornada que se disputará este domingo.

El guatemalteco buscará cerrar la Vuelta a Asturias entre los diez mejores, un resultado que representaría uno de los logros más importantes de su carrera en el ciclismo internacional.

Con la última etapa por disputarse, Sergio Chumil tiene la oportunidad de cerrar con broche de oro una actuación que ya es histórica para el ciclismo guatemalteco. Mantenerse en el top 10 de una prueba de este nivel ante corredores de la talla de Nairo Quintana confirma que el chapín tiene nivel para competir con los mejores del mundo y que su proyección en el circuito europeo sigue en ascenso.