Sergio Chumil brilla en la Vuelta a Asturias y se mete en el top 10 de la general

El ciclista guatemalteco Sergio Geovani Chumil, integrante del equipo Burgos Burpellet BH, firmó un destacado inicio en la Vuelta a Asturias 2026 en su edición numero 68 en la historia, al consolidarse entre los protagonistas de la competencia tras las dos primeras etapas disputadas en territorio español.

Gracias a su regularidad y fortaleza en jornadas exigentes, el pedalista guatemalteco ha subido al top 10 de la clasificación general. También destaca su compañero de equipo José Manuel Díaz Gallego, lo que refleja el buen momento colectivo de la escuadra burgalesa.

La ronda asturiana arrancó con una etapa exigente, en la que Chumil cruzó la meta en la posición 14, integrado en el grupo principal de favoritos, a 31 segundos del ganador, el francés Gabriel Layrac, quien registró un tiempo de 3 horas, 18 minutos y 30 segundos.

En esa misma jornada, Díaz Gallego finalizó 16.º, lo que confirmó un sólido arranque del Burgos Burpellet BH en una etapa técnica y de alto ritmo.

Segunda etapa marcada por la victoria y el homenaje de Nairo Quintana

La segunda etapa tuvo como protagonista al colombiano Nairo Quintana, quien se impuso en solitario y se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Asturias. La victoria del experimentado corredor del Movistar Team estuvo cargada de emotividad, ya que fue dedicada a su compatriota Cristian Camilo Muñoz, fallecido recientemente por complicaciones de salud después de un accidente sufrido en Europa.

Muñoz mantenía un vínculo especial con el ciclismo guatemalteco, tras haber competido en la más reciente Vuelta a Guatemala con el equipo Nu Colombia, lo que dio un significado aún mayor al homenaje rendido por Quintana.

¡PERO QUÉ EMOCIÓN! 🥹



Nairo Quintana volvió a ganar: el boyacense logró la victoria en la Etapa 2 de la Vuelta a Asturias y le rindió homenaje a Cristian Muñoz. Gestazo total de Nairoman. 👏🥲 pic.twitter.com/lsU5bDXqHB — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) April 24, 2026

En esta jornada, considerada una de las más duras del recorrido, Chumil tuvo una gran participación en la etapa reina, de 140 kilómetros, y finalizó en la décima posición, a 3 minutos y 48 segundos del vencedor. Este resultado le permitió escalar posiciones y afianzarse entre los mejores de la clasificación general.

Chumil, noveno en la general

Tras dos etapas disputadas, el ciclista guatemalteco ascendió hasta la novena posición de la clasificación general, a 4 minutos y 1 segundo del líder, Nairo Quintana, con el mismo tiempo que su compañero José Manuel Díaz Gallego.

La presencia de dos corredores del Burgos Burpellet BH dentro del top 10 evidencia el trabajo táctico del equipo y el buen estado de forma de Chumil, quien sigue reafirmándose como uno de los ciclistas centroamericanos más competitivos del pelotón europeo.

Clasificación general – Vuelta a Asturias 2026, tras la etapa 2

Nairo Quintana (Movistar Team)

Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG), a 31’’

Samuel Fernández (Caja Rural – Seguros RGA), a 1’23’’

Diego Pescador (Movistar Team), a 1’27’’

Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi), a 1’34’’

Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau), a 2’57’’

Jonathan Lastra (Euskaltel – Euskadi), a 4’01’’

José Manuel Díaz Gallego (Burgos Burpellet BH), a 4’01’’

Sergio Geovani Chumil (Burgos Burpellet BH), a 4’01’’

Adam Smith (AVC Aix Provence Dole), a 4’14’’

Lo que viene en la Vuelta a Asturias

La tercera etapa, programada para el sábado, se disputará sobre 157 kilómetros entre Figueras y Vegadeo, con los ascensos al Alto de la Bobia, un recorrido que, en el papel, podría favorecer a una escapada. La competencia cerrará el domingo con una etapa de 152 kilómetros entre Lugones y Oviedo, que incluye el Alto de El Padrún