Lester Martínez luce su cinturón de campeón interino mundial en Tikal, Petén

Lester Martínez llegó a Tikal como campeón. El boxeador guatemalteco visitó el Parque Nacional Tikal en Flores, Petén, y no desaprovechó la oportunidad para fotografiarse con el cinturón del título interino mundial que conquistó el pasado 21 de marzo, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Desde Petén para el mundo, uno de sangre maya en su tierra… Tikal", escribió el pugilista en su publicación, dejando ver el orgullo que siente por sus raíces y por la tierra que lo vio crecer.

La visita llega en un momento especial para Martínez, quien tras conquistar el título interino mundial expresó en conferencia de prensa su deseo de tomarse estos meses para descansar y celebrar con su familia en paz antes de retomar su agenda competitiva. El petenero, siempre orgulloso de su origen, eligió Tikal como el escenario perfecto para lucir su cinturón que lo titula como campeón mundial, combinando su herencia cultural con el hito deportivo más importante de su carrera hasta el momento.

Petén ha sido siempre una parte fundamental de la identidad de Lester Martínez dentro y fuera del ring. El boxeador guatemalteco se ha caracterizado por mostrar con orgullo sus raíces, algo que reafirmó con este gesto en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo.

Desde Petén para el mundo

La imagen de Lester Martínez posando con su cinturón interino mundial frente a los templos de Tikal es el reflejo del camino recorrido por un boxeador nacido en Melchor de Mencos, municipio fronterizo del departamento de Petén.

El pasado 21 de marzo conquistó el título interino mundial del CMB al vencer al estadounidense Immanuwel Aleem en San Bernardino, California, resultado que lo posiciona hoy como uno de los mejores boxeadores de la región y el orgullo deportivo de Petén y de toda Guatemala.

Con 30 años y el cinturón interino mundial en su poder, Lester Martínez se perfila como la figura más importante del boxeo guatemalteco en la actualidad. El petenero tomará estos meses para descansar y celebrar con su familia antes de retomar su agenda competitiva, donde buscará una pelea ante Saúl "Canelo" Álvarez, el campeón absoluto de su categoría.