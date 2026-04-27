Ian Rodríguez logra podio en su debut en el Campeonato Italiano Gran Turismo GT3

Ian Rodríguez debutó por la puerta grande en el Campeonato Italiano Gran Turismo Sprint GT3. El piloto guatemalteco subió al podio este domingo al terminar tercero en la segunda carrera de la primera fecha, disputada en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, en Imola, donde hizo dupla con el italiano Giuseppe Forenzi al volante del BMW M4 GT3 EVO del equipo Nova Race-FAEMS. "Agradecido con Dios, Guatemala. Es un gran honor compartir podio con pilotos oficiales de grandes marcas", expresó tras cruzar la meta.

Tras completar 28 vueltas, Rodríguez y Forenzi cruzaron la meta a solo 2.570 segundos del primer lugar, en una competencia que evidenció el alto nivel competitivo del campeonato de gran turismo en Italia. El resultado confirmó un debut sólido para el piloto guatemalteco en una categoría exigente, con participación de escuderías oficiales y corredores de trayectoria internacional.

El fin de semana en Imola fue progresivo para Rodríguez. En la primera carrera del sábado terminó cuarto y mostró un ritmo competitivo que mejoró en la jornada dominical, cuando alcanzó el podio ante rivales de experiencia internacional, incluidos campeones de múltiples series europeas y pilotos oficiales de distintas marcas.

La victoria fue para Jens Klingmann y Raffaele Marciello, de BMW Italia Ceccato Racing; mientras que Alex Aka y Andrea Frassineti, de Tresor Attempto Racing, ocuparon la segunda posición. Rodríguez llega a esta categoría tras convertirse en el primer guatemalteco en ganar el GT Cup Open Europe en el 2025, logro que le abrió las puertas para competir con el respaldo de BMW. "Gracias a Dios primero que nada, a mi papá, a mi equipo y a todos ustedes. Grande Dios, Grande Guatemala", concluyó.

¿Qué es el Campeonato Italiano GT Sprint GT3?

El Campeonato Italiano Gran Turismo Sprint GT3 es una de las principales plataformas del automovilismo de gran turismo en Europa. En esta categoría compiten vehículos de marcas como BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren y Porsche, bajo el reglamento GT3, que establece especificaciones técnicas para equilibrar el rendimiento entre las distintas escuderías.

El certamen se compone de cuatro fechas, cada una con dos carreras sprint de 50 minutos más una vuelta, lo que exige estrategia, precisión y rápida adaptación de los pilotos. Ian Rodríguez volverá a competir del 8 al 10 de mayo en Misano, donde se disputará la segunda fecha del campeonato.