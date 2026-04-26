Sergio Chumil firma sólida actuación en la Vuelta a Asturias y Nairo Quintana logra el tricampeonato

Sergio Chumil completó este domingo una destacada participación en la Vuelta a Asturias 2026, cerrando en la posición 11 de la clasificación general a 5 minutos y 2 segundos del campeón, el colombiano Nairo Quintana del Movistar Team, quien se adjudicó su tercer título en esta competencia con un tiempo acumulado de 14:28:36.

El guatemalteco del equipo Burgos Burpellet BH demostró consistencia a lo largo de las cuatro etapas, consolidándose como uno de los representantes centroamericanos más competitivos en el pelotón internacional.

En la jornada final, disputada entre Lugones y Oviedo sobre un recorrido de 152 kilómetros, Chumil cruzó la meta en la posición 23, a 1 minuto y 18 segundos del ganador, el mexicano Edgar Cadena, quien se impuso en solitario. La etapa tuvo un ritmo intenso y constantes ataques, sobre todo en la subida al Alto de San Esteban de las Cruces, donde el guatemalteco se mantuvo en el grupo principal durante gran parte del recorrido, lo que evidenció su resistencia en un perfil favorable para escaladores.

Quintana cimentó su victoria desde la segunda etapa, donde obtuvo una ventaja de 30 segundos sobre el español Adrià Pericas. En la jornada final terminó cuarto, con margen suficiente para defender el liderato y conquistar su tercer título en Asturias, lo que reafirma su condición de escalador destacado en el ciclismo internacional.

Solida actuación del guatemalteco

Chumil no fue el único representante del Burgos Burpellet BH en destacar en la competencia. Su compañero José Manuel Díaz Gallego cerró en el séptimo lugar de la general, mientras que Sinuhé Fernández y Carlos García Pierna terminaron 14° y 16° respectivamente, en una actuación colectiva del conjunto español que dejó muy buenas sensaciones de cara al resto de la temporada.

Para Chumil, el undécimo puesto en la general de la Vuelta a Asturias representa otro paso importante en su progresión dentro del ciclismo europeo. El guatemalteco ha demostrado en las últimas semanas, tras su participación en la O Gran Camiño donde también fue referente latinoamericano, que tiene el nivel para competir con los mejores corredores del continente y que su proyección internacional sigue en ascenso con el Burgos Burpellet BH.

Con esta actuación en Asturias, Sergio Chumil confirma que el ciclismo guatemalteco tiene un representante de alto nivel en el circuito europeo. Su capacidad para mantenerse con los favoritos en los tramos de montaña más exigentes y su consistencia a lo largo de carreras de varios días lo posicionan como una de las principales cartas del deporte chapín en el panorama ciclístico internacional de cara a lo que resta de temporada.