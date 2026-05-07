Jaycko Bourdet brilla en su debut y clasifica a la final de la Copa del Mundo de Gimnasia

aycko Bourdet debutó en el circuito de la Copa del Mundo de Gimnasia este 7 de mayo en Varna, Bulgaria, y en su primera aparición internacional en esta categoría logró clasificarse a la final de la prueba de suelo con una nota de 13.300, posicionándose entre los mejores gimnastas del mundo en una competencia que reúne a más de 100 atletas de 30 países incluidas figuras de talla mundial como el británico Max Whitlock, tres veces campeón olímpico.

El resultado supera las expectativas con las que Bourdet llegó a Bulgaria. El joven guatemalteco había reconocido antes de la competencia que su objetivo principal era adquirir experiencia y seguir aprendiendo en la élite internacional. “Es mi primera Copa del Mundo y me siento un poco nervioso, pero motivado. Mi objetivo es foguearme y seguir aprendiendo, más allá de buscar una medalla”, expresó el atleta.

La participación de Bourdet en la Copa del Mundo de Varna forma parte de su preparación rumbo a los compromisos más importantes del año para el atletismo guatemalteco. El calendario del joven gimnasta incluye el Campeonato Panamericano en junio y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en julio.

Una final que ilusiona a Guatemala

La clasificación de Bourdet a la final de suelo del sábado es un logro que va más allá del resultado deportivo. El guatemalteco se convierte así en uno de los pocos atletas guatemaltecos en disputar una final de Copa del Mundo de Gimnasia, en una disciplina donde el país ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años bajo la dirección del entrenador argentino Benjamín Paz.

La final del sábado será una nueva oportunidad para Bourdet de medirse ante los mejores gimnastas del mundo y seguir ganando la experiencia necesaria para llegar en las mejores condiciones a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde Guatemala depositará grandes esperanzas en uno de sus atletas más prometedores de las nuevas generaciones del deporte nacional.