Jaycko Bourdet cierra entre los ocho mejores del mundo en su debut en la Copa del Mundo de Gimnasia

Jaycko Bourdet cerró con una actuación histórica su debut en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística. El guatemalteco finalizó este sábado 9 de mayo en el octavo lugar de la final de suelo en Varna, Bulgaria, en una competencia que reunió a más de 100 atletas de 30 países y que forma parte del calendario FIG World Challenge Cup. Bourdet había logrado clasificarse a la final el pasado jueves con una nota de 13.300, posicionándose entre las promesas de la gimnasia artística mundial en su primera aparición en este nivel competitivo.

En la final el guatemalteco registró una nota de 11.966 que lo ubicó en el octavo lugar de la prueba de suelo. La medalla de oro fue para el búlgaro Victor Tournicourt con 13.466, la plata para el australiano Martin Miggitsch con 13.300 y el bronce para el uzbeko Ravshan Kamiljanov con 13.166. Bourdet compitió además en salto, paralelas y arzones a lo largo de la competencia, aunque fue en suelo donde logró brillar con mayor claridad.

El propio atleta expresó satisfacción con el resultado en sus redes sociales. “Muy contento con el resultado. A seguir y seguir mejorando, ya tenemos un parámetro claro del nivel. ¡Arriba Guate!”, escribió Bourdet tras culminar su participación en Bulgaria, un mensaje que resume el espíritu de un deportista que llegó a Varna con el objetivo de aprender y se va con la experiencia de haber competido entre los mejores del mundo.

La mirada puesta en los próximos retos

Bourdet enfocará su preparación en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística de junio en Río de Janeiro, Brasil, antes de afrontar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en julio, donde buscará repetir las actuaciones que lo catapultaron como figura del deporte chapín al conquistar cuatro medallas de oro y dos de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Con la mirada puesta en el ciclo olímpico, el guatemalteco también tiene en su agenda los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Su participación en la Copa del Mundo de Varna es el primer gran paso en ese camino y confirma que Bourdet tiene el nivel necesario para seguir creciendo en la élite internacional de la gimnasia artística.