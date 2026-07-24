Jóvenes futbolistas de cuatro países disputan en Guatemala la final de la Súper Liga Claro 2026

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Jóvenes futbolistas de cuatro países disputan en Guatemala la final de la Súper Liga Claro 2026

Guatemala recibe la Final Internacional de la Súper Liga Claro 2026, que reunirá a los mejores equipos infantiles y juveniles de Centroamérica.

Redacción Tododeportes

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úper Liga Claro 2026 reúne en Guatemala a 16 equipos de Centroamérica.(Foto Prensa Libre: Cortesía).

La Súper Liga Claro 2026 reúne en Guatemala a 16 equipos de Centroamérica.(Foto Prensa Libre: Cortesía).

Guatemala es la sede de la Final Internacional de la Súper Liga Claro 2026, considerada el torneo de futbol infantil y juvenil más importante de Centroamérica. Durante tres días reunirá a los equipos campeones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

La competencia se disputará en las canchas de Futeca Cayalá, donde 16 equipos campeones buscarán el título regional en sus respectivas categorías. Todos los participantes obtuvieron su clasificación tras destacar en los torneos nacionales de cada país, por lo que representan a lo mejor del futbol formativo centroamericano.

La Súper Liga Claro nació en Guatemala en el 2013 con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre niños y jóvenes, promover hábitos saludables y fortalecer valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la integración familiar. Con el paso de los años, el torneo amplió su alcance a otros países de Centroamérica donde Claro tiene presencia.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa ha beneficiado a más de 2,286 equipos y 22,860 jóvenes deportistas, por lo que se ha convertido en una plataforma para el desarrollo del talento juvenil y la promoción del deporte en Centroamérica.

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En esta edición compiten las categorías Sub-13 y Sub-17, en las ramas femenina y masculina. La categoría Sub-13 está integrada por jugadores nacidos entre el 2013 y el 2016, mientras que la Sub-17 reúne a futbolistas nacidos entre el 2009 y el 2012.

La Final Internacional de la Súper Liga Claro 2026 tiene como propósito impulsar el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones y fortalecer los lazos de convivencia y la sana competencia entre los países participantes.

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