Kevin Cordón envía mensaje tras suspensión del COI: “Ayuden al deporte chapín, deportistas y sus familias se lo van a agradecer de todo corazón”

El hecho supone un duro golpe para todos los atletas guatemaltecos, quienes se han quedado sin la opción de competir por la bandera del país en el camino de eventos que culminará en 2024 con los Juegos Olímpicos de París. Los deportistas aún podrían aparecer en las justas, pero bajo la bandera del COI.

En este sentido, Kevin Cordón, uno de los atletas guatemaltecos más destacados y conocidos a nivel mundial, debido a su excelsa participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022 en donde finalizó en un histórico cuarto lugar, se expresó con respecto a la sanción y envió un mensaje a las autoridades.

“El deporte chapín no merece esto. Que ayuden al deporte chapín (las autoridades). Que los deportistas y sus familias se lo van a agradecer de todo corazón”, comentó el badmintonista de 35 años.

Otro de los atletas guatemaltecos que dio a conocer su opinión fue Luis Carlos Rivero, atleta de carreras de larga distancia.

“La situación que atraviesa el Comité Olímpico Guatemalteco es un eslabón de consecuencias negativas que hoy cierra la cadena de malas decisiones y caemos al punto de estar suspendidos por el Comité Olímpico Internacional” menciona.

“Es una lucha de poderes políticos, hoy nos vemos con dos bandos. Como siempre los más perjudicados los atletas. Ni uno de los bandos ha dado la cara ni una opinión pública, eso es lamentable por que alguien tiene que alzar la voz. Nadie quiso dar la cara y se venció el plazo (para no ser suspendidos), estamos a 16 de octubre y la suspensión ya se hizo oficial”.

In view of the IOC Executive Board decision on 8 September 2022 and as no solution could be found between the NOC and the relevant authorities in Guatemala within the deadlines, the suspension of the NOC of Guatemala has become effective on 15 October. 👇https://t.co/6t16zX6JAE pic.twitter.com/D6NPMQWOQN

— IOC MEDIA (@iocmedia) October 16, 2022