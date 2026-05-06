Leonel Rivas rompe récord nacional U20 en jabalina en el Campeonato Centroamericano de Atletismo

Leonel Eugenio Rivas Flores escribió este fin de semana una página importante para el atletismo guatemalteco. El joven de 18 años originario de Livingston, Izabal, estableció un nuevo récord nacional U20 en lanzamiento de jabalina con una marca de 61.55 metros durante el Campeonato Centroamericano de Atletismo Managua 2026, superando una plusmarca que no se rompía desde 2001 y adjudicándose la medalla de oro en la competencia regional disputada en Nicaragua.

Rivas no ocultó su emoción tras el logro y reconoció que el objetivo siempre fue claro. "La meta con mi entrenador era romper récords e ir mejorando los tiempos, y pues gracias a Dios se logró", expresó el joven atleta de Izabal, quien también reveló que estuvo cerca de romper también el récord centroamericano en la misma competencia. "Estuve a punto de romper también el récord centroamericano, por 15 centímetros, espero poder lograrlo pronto", agregó Rivas, dejando claro que su ambición va más allá del récord nacional y que tiene la vista puesta en seguir mejorando su marca en las próximas competencias.

El logro de Rivas fue uno de los más destacados de una jornada histórica para el atletismo guatemalteco en Managua. Guatemala tuvo una participación sobresaliente en el Campeonato Centroamericano U18 y U20 con una amplia cosecha de medallas que le permitió al país consolidarse como potencia regional en el atletismo de categorías juveniles, con varios atletas subiendo al podio en distintas disciplinas a lo largo de la competencia.

Guatemala brilla en el Campeonato Centroamericano

Categoría U20:

Oro- José Sebastián Albizu — Impulsión de bala masculino (récord del campeonato — 16.99 m)

Oro- Jeimy González — 3,000 metros femenino (11:51.45)

Oro- Daniel Aguilar — 3,000 metros masculino (8:54.21)

Plata- Cristian Colop — 3,000 metros masculino (8:59.83)

Oro- Karol Álvarez — 800 metros femenino (2:26.04)

Plata- Adrián Averhoff — 800 metros masculino (1:55.56)

Oro- Hannah Meneses — 400 metros vallas femenino (1:06.80)

Oro- Santiago Orellana — Salto de longitud masculino (6.63 m)

Plata- Santiago Piedrasanta — Salto de longitud masculino (6.47 m)

Bronce- Leonel Rivas — Impulsión de bala masculino

Categoría U18:

Oro- Linda Suruy — Impulsión de bala femenino (11.50 m)

Oro- Caleb Meneses — 100 metros masculino

Bronce- Valeria Villavicencio — 100 metros femenino (12.24)

Bronce-Danny Sicajau — Impulsión de bala masculino (13.42 m)

La destacada actuación del equipo guatemalteco en Managua confirma el crecimiento del atletismo chapín a nivel regional y augura grandes resultados de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde estos jóvenes atletas buscarán seguir representando con orgullo a Guatemala en el escenario deportivo más importante de la región.