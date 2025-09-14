Lester Martínez luego del empate ante Mbilli: “vamos a seguir trabajando y vamos a ser campeones mundiales”

Después del emocionante empate por decisión dividida ante Christian Mbilli, Lester Martínez se mostró agradecido y orgulloso por lo que logró en la noche del sábado. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el boxeador guatemalteco destacó la importancia de su actuación y el respaldo del público chapín y de Latinoamérica.

“Buenos días, alegría. Gente bonita, gente chapina, gente latinoamericana… estuvimos con salud y ya vieron lo que se vivió anoche, mucha emoción”, expresó Martínez, recordando el impacto que su combate tuvo en la afición. Aunque no logró coronarse campeón, el pugilista resaltó que la velada significó un triunfo en varios sentidos: reconocimiento internacional y consolidación de su nombre en el boxeo mundial.

El campeón regional del Consejo Mundial de Boxeo enfatizó la entrega que mostró sobre el cuadrilátero y cómo logró superar las expectativas negativas que algunos tenían sobre su desempeño. “Lo más importante es que saben quién soy, saben de dónde vengo y saben para dónde voy”, aseguró el pugilista guatemalteco.

Martínez también se refirió al aprendizaje que dejó la pelea y a su determinación de continuar trabajando para futuros combates. “Cada día se aprende cosas nuevas, no hay que estancarnos, no hay que conformarnos. Vamos a seguir trabajando y vamos a ser campeones mundiales”, afirmó con optimismo.

El boxeador guatemalteco destacó además la conexión que tuvo con el público durante la pelea, agradeciendo a los chapines y aficionados de todo el mundo por el respaldo. “Levantamos al público, apoyaron, gritaron, se emocionaron… eso es lo que importa”, mencionó Martínez.

A pesar del cansancio y de las molestias físicas tras el combate, Lester se mostró contento y agradecido por la experiencia, reconociendo el esfuerzo de ambos peleadores y la relevancia histórica del combate. “No pudimos ganar el título, pero ganamos muchas cosas más. Gracias a Dios ambos bajamos bien del ring”, puntualizó.

Martínez concluyó su mensaje con un llamado a la fe y a la perseverancia, dejando claro que sus metas siguen intactas. “Si vamos a hacer algo para bien de los demás o para bien de nosotros, vamos a hacerlo con fe y que tu fe sea más grande que tus miedos. Arriba Guate, lo vamos a lograr”, finalizó.

Con este resultado, Lester Martínez refuerza su posición como una de las figuras emergentes del boxeo guatemalteco y latinoamericano, consolidándose como un referente de perseverancia y orgullo nacional.