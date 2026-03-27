Roberto Carlos visita Guatemala y destaca la pasión del país por el futbol

Roberto Carlos pisó suelo guatemalteco este viernes 27 de marzo. El legendario exjugador del Real Madrid y de la Selección de Brasil, quien actualmente se desempeña como embajador del club merengue, visitó Guatemala en el marco de un evento organizado por Bantrab.

El encuentro, denominado Liderazgo y Mentalidad Ganadora, reunió a figuras del deporte nacional como Saúl Phillip, María Fernanda Rossell, Sebastián Bini y Farley Castro, con Roberto Carlos como invitado central de una jornada que dejó momentos memorables para los asistentes y clientes de Bantrab que tuvieron la oportunidad de compartir con una de las leyendas más grandes del fútbol mundial.

Desde su llegada, el brasileño se mostró sorprendido y agradecido por el recibimiento. "Muchísima alegría de estar en Guatemala. He escuchado hablar de este país desde hace muchos años y el trato ha sido con mucho cariño y respeto hacia mí y hacia mi club, el Real Madrid", expresó el exdefensor, dejando claro que la visita superó sus expectativas.

Sus palabras para Guatemala

Roberto Carlos no tardó en identificarse con la cultura futbolera del país. "Solo tengo palabras de agradecimiento por este cariño tan fuerte, porque ya me di cuenta de que aquí hay mucho futbol", afirmó, y fue más allá al trazar un paralelismo entre la escuela brasileña y lo que se vive en Guatemala. "La escuela brasileña se parece mucho a lo que se vive en este país, y se nota claramente que aquí hay mucha calidad. Los jugadores de aquí, dentro de poco, van a disputar un Mundial", señaló, generando ilusión entre los presentes.

El campeón del mundo también aprovechó para lanzar un mensaje dirigido a los formadores del fútbol base, recordando la importancia de enseñar con alegría y paciencia. "Les pido paciencia a los entrenadores que enseñan a los niños a jugar al futbol con alegría. Ayer estuve en una escuela de futbol donde uno de los niños preguntaba qué tenían que hacer para ser futbolistas. Ellos tenían esa ilusión de hacer historia", relató con emoción.

Su palmarés respalda cada palabra que pronuncia. Roberto Carlos defendió la camiseta del Real Madrid durante 11 años, período en el que conquistó cuatro Ligas de España y tres Ligas de Campeones de la UEFA, consolidándose como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Con Brasil alcanzó la cima en el Mundial 2002, además de sumar dos Copas América y una Copa Confederaciones en una generación dorada que marcó una época en el fútbol mundial.

El cierre de la jornada llegó con un reconocimiento especial. Bantrab otorgó a Roberto Carlos su máxima distinción, el Galardón al Trabajador, en un acto que resumió el espíritu del encuentro y que dejó al brasileño visiblemente emocionado. Guatemala le dio todo su cariño, y él se lo devolvió con creces.