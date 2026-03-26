Selección de Guatemala: Fedefut revela los posibles rivales de la Azul y Blanco para la fecha FIFA de junio

En medio de los preparativos para el amistoso ante Argelia, el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, ya tiene la mirada puesta en lo que viene. Este miércoles 25 de marzo, durante la inauguración del Domo Gerardo Paiz, el dirigente confirmó que trabaja en la gestión de tres encuentros amistosos para la ventana internacional de junio.

Según reveló Paiz, los rivales con los que se estarían sosteniendo conversaciones son Ecuador, Australia y Marruecos, tres selecciones de buen nivel que representarían pruebas exigentes para la bicolor en su proceso de construcción rumbo al Mundial 2030.

El presidente aclaró que las negociaciones están avanzadas y que se encuentra cerca de poder confirmar los tres compromisos oficialmente. "En junio podemos jugar Ecuador, Australia y Marruecos, esos serían los rivales", indicó el dirigente.

Los posibles rivales de junio

Ecuador es una selección con amplia experiencia mundialista y uno de los combinados más competitivos de Sudamérica, lo que representaría una prueba de primer nivel para la bicolor. Marruecos, por su parte, viene de protagonizar una histórica actuación en el Mundial de Catar 2022 y estará presente en la Copa del Mundo 2026, lo que lo convierte en un rival de jerarquía internacional.

Australia completa el trío de posibles rivales y también tiene plaza confirmada en el Mundial 2026. Los Socceroos son un equipo competitivo con jugadores de amplia trayectoria en el fútbol europeo, lo que garantizaría otra medida de alto nivel para la azul y blanco.

Por ahora, el foco de la selección está en el compromiso más inmediato. Guatemala enfrentará este viernes 27 de marzo a Argelia en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, a partir de la 1:30 de la tarde en horario guatemalteco, un partido que la bicolor toma como vitrina internacional y como termómetro de su nivel de cara a los retos que se avecinan.