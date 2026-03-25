El futsal guatemalteco tiene un nuevo escenario: se inaugura el Domo Gerardo Paiz

El fútbol sala guatemalteco inauguró este jueves 26 de marzo el Domo Gerardo Paiz, un recinto construido específicamente para la práctica del futsal. El proyecto fue presentado por Gerardo Paíz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala.

La construcción, que tardó cerca de dos años en completarse, queda ubicada en el Complejo Deportivo Greenfield en Bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco. El recinto cuenta con capacidad para 1,200 personas y una duela de dimensiones reglamentarias de 20 por 40 metros, adquirida en Nicaragua y descrita por el propio Paiz como de la mejor calidad disponible en el mercado.

"Hoy celebramos un momento histórico. Después de un largo tiempo sin contar con una instalación propia para esta disciplina, este espacio finalmente se convierte en una realidad", destacó la Fedefut al referirse a la inauguración, subrayando que el domo representa un avance concreto en el desarrollo deportivo del país.

Las características del nuevo domo

El recinto fue diseñado pensando en las necesidades de los atletas y el desarrollo competitivo del futsal nacional. Cuenta con dos camerinos para los equipos, equipados con duchas y baños, además de un camerino exclusivo para los árbitros y una sala de masajes. También dispone de un área de calentamiento para los jugadores previo a los partidos y cuatro torres de transmisión instaladas para facilitar la cobertura televisiva de los eventos.

En cuanto al costo total de la obra, Paiz decidió no revelarlo por razones de seguridad, aunque confirmó que se trató de una donación personal al futsal guatemalteco. "La inversión es propia, quiero dejar algo y que me recuerden con cariño. Quiero que me recuerden como alguien que clasificó a mundial en Futsal. Yo me debo al Fútbol Sala y por ello es que soy presidente de la FedeFut".

El nuevo espacio será utilizado principalmente para los partidos de la Liga nacional, y no se descarta que en el futuro pueda albergar también algún torneo premundial de la disciplina.

Para eventos de mayor envergadura como una final de liga, el domo capitalino de la zona 13 seguirá siendo la sede principal, ya que su capacidad supera a la del nuevo recinto. Paiz no descartó que en el futuro se realicen ampliaciones para aumentar el aforo y las posibilidades del Domo Gerardo Paiz como sede de competencias de alto nivel.