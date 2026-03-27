Argelia humilla a Guatemala con un contundente 7-0 en Génova

La Selección Nacional de Guatemala sufrió una de las derrotas más duras de su historia reciente tras caer goleada 7-0 ante Argelia, en un partido amistoso disputado en el estadio Luigi Ferraris, en Génova, Italia.

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic fue ampliamente superior de principio a fin y no tuvo piedad ante una Bicolor que nunca logró asentarse en el terreno de juego. Los africanos dominaron todas las líneas y facetas del encuentro, con ritmo, intensidad y efectividad ante un cuadro chapín que dejó una muy mala imagen en Italia.

La noche fue para el olvido, especialmente para el guardameta Kenderson Navarro, quien cometió errores determinantes en la primera mitad, reflejo de un equipo superado durante los 90 minutos.

Desde los primeros instantes, Argelia dejó claras sus intenciones. Al minuto 2, generó la primera llegada clara sobre el arco guatemalteco, y tres minutos más tarde volvió a inquietar con un disparo de su figura, Riyad Mahrez, que se fue por encima del arco. Guatemala tuvo su primera aproximación al minuto 8, tras un tiro de esquina que fue conectado de cabeza por el debutante Marcelo Hernández, aunque el portero Anthony Mandréa controló sin problemas.

El primer gol llegó al minuto 18, tras un grave doble error de Kenderson Navarro, quien intentó salir jugando y regaló el balón al delantero Amine Gouiri, que no perdonó y abrió el marcador para los argelinos.

Argelia continuó atacando con intensidad. Al minuto 21, Houssem Aouar sacó un potente disparo que se estrelló en el poste izquierdo, mientras que, un minuto después, Navarro volvió a equivocarse en una acción que pudo convertirse en el segundo tanto africano.

Guatemala logró un ligero respiro al minuto 27, nuevamente a balón parado, cuando Allan Yanes se anticipó a la defensa, pero su cabezazo se fue desviado. Al minuto 30, José “Caballo” Morales evitó el segundo gol al despejar un remate dentro del área.

Argelia sentencia temprano

El 2-0 llegó al minuto 31, cuando Riyad Mahrez ejecutó con gran calidad un lanzamiento penal, engañando al portero y colocando el balón al costado izquierdo.

Guatemala intentó responder al minuto 38, con una buena llegada por banda y centro de Óscar Santis, aunque sin generar verdadero peligro. Argelia, en cambio, siguió presionando y Navarro tuvo que intervenir para evitar otro gol.

Justo antes del descanso, al minuto 45, Achraf Abada sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, decretando el 3-0 y confirmando el claro dominio de los africanos en la primera mitad.

Goleada en el complemento

Para el segundo tiempo, el técnico Luis Fernando Tena realizó varias modificaciones para cambiar el rostro al equipo, pero el resultado fue el mismo. Apenas al minuto 47, Houssem Aouar marcó el 4-0, al aprovechar las desconcentraciones defensivas y convertir el encuentro en goleada.

Argelia no bajó el ritmo y al minuto 60 llegó el 5-0, cuando Amine Gouiri empujó el balón al fondo de la red para firmar su doblete. La llegada más clara de Guatemala se produjo al minuto 68, con un buen disparo de Arquímides Ordóñez, que fue bien atajado por el guardameta argelino.

Sin embargo, la avalancha africana continuó. Al minuto 76, Farès Ghedjemis definió con un disparo colocado al poste derecho para marcar el 6-0, y al minuto 82, Benbouali cerró la cuenta con el séptimo gol, en lo que fue una auténtica exhibición del conjunto mundialista.

Una derrota histórica

El partido finalizó con un contundente 7-0, que representa la mayor goleada sufrida por la Selección de Guatemala en la era de Luis Fernando Tena. Una noche negra para la Azul y Blanco, superada en todo momento, sin respuesta futbolística y ampliamente rebasada por un rival de jerarquía internacional. El resultado deja muchas dudas en este nuevo proceso de la Azul y Blanco.

Asimismo, de los tres jóvenes que podían debutar en este partido con la selección absoluta, únicamente Marcelo Hernández tuvo minutos, mientras que Diego Fernández y Daniel Méndez no tuvieron la oportunidad de ingresar al terreno de juego.