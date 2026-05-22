María Micheo peleará por el título mundial interino de peso mosca en Canadá

María Micheo Santizo tiene una nueva y gran oportunidad. La boxeadora guatemalteca anunció que el próximo sábado 13 de junio disputará el título mundial interino WBA del peso mosca ante la canadiense Alexas Kubicki en el Prairieland Park de Saskatoon, Canadá, en el marco del Kopas Boxing Series #11.



El combate representa el escenario más importante de la carrera de la peleadora chapina, quien llega a esta oportunidad mundialista con la confianza y la experiencia acumulada en sus últimas presentaciones internacionales. “Estoy lista para este momento, he trabajado muy duro para llegar aquí y voy a dejar todo en el ring”, afirmó Micheo al anunciar la pelea.

La guatemalteca llega a este combate impulsada por sus recientes actuaciones internacionales, incluyendo una destacada presentación en Nueva York ante Natalie Dove que confirmó su nivel para competir en escenarios de alto nivel. Gracias a ese crecimiento deportivo, ahora tendrá la oportunidad de disputar el título interino WBA del peso mosca frente a la canadiense Caroline Kubicki en Saskatoon.

La pelea se disputará en el Prairieland Park y definirá a la nueva campeona interina de las 112 libras, en una noche que podría convertirse en histórica para el boxeo guatemalteco. Micheo Santizo buscará consolidarse como una de las máximas representantes del país en el boxeo internacional con una victoria en territorio canadiense.

Detalles del combate

Evento: Kopas Boxing Series #11 – Pro Boxing Gala

Título en juego: WBA Interim Flyweight World Title

Categoría: Peso mosca – límite 112 lbs

Alexas Kubicki vs. María Micheo Santizo

Sábado 13 de junio de 2026

Prairieland Park, Saskatoon, Canadá

Puertas abren: 5:00 PM

Guatemala estará atenta al desempeño de María Micheo Santizo en Canadá en lo que promete ser una de las noches más importantes del boxeo chapín en lo que va del año. La peleadora guatemalteca tiene la oportunidad de traer un título mundial interino a su país y escribir una de las páginas más importantes en la historia del boxeo femenino guatemalteco con una actuación que la consolide definitivamente entre las mejores del mundo en su categoría.