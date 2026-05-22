Deporte Nacional
María Micheo peleará por el título mundial interino de peso mosca en Canadá
La boxeadora guatemalteca enfrentará a Alexas Kubicki el sábado 13 de junio en Saskatoon por el cinturón interino WBA del peso mosca en lo que sería uno de los combates más importante de su carrera.
La boxeadora guatemalteca enfrentará a Alexas Kubicki el sábado 13 de junio en Saskatoon por el cinturón interino WBA del peso mosca en lo que sería uno de los combates más importante de su carrera. (Foto Prensa Libre: Mariana Lima)
María Micheo Santizo tiene una nueva y gran oportunidad. La boxeadora guatemalteca anunció que el próximo sábado 13 de junio disputará el título mundial interino WBA del peso mosca ante la canadiense Alexas Kubicki en el Prairieland Park de Saskatoon, Canadá, en el marco del Kopas Boxing Series #11.
El combate representa el escenario más importante de la carrera de la peleadora chapina, quien llega a esta oportunidad mundialista con la confianza y la experiencia acumulada en sus últimas presentaciones internacionales. “Estoy lista para este momento, he trabajado muy duro para llegar aquí y voy a dejar todo en el ring”, afirmó Micheo al anunciar la pelea.
La guatemalteca llega a este combate impulsada por sus recientes actuaciones internacionales, incluyendo una destacada presentación en Nueva York ante Natalie Dove que confirmó su nivel para competir en escenarios de alto nivel. Gracias a ese crecimiento deportivo, ahora tendrá la oportunidad de disputar el título interino WBA del peso mosca frente a la canadiense Caroline Kubicki en Saskatoon.
La pelea se disputará en el Prairieland Park y definirá a la nueva campeona interina de las 112 libras, en una noche que podría convertirse en histórica para el boxeo guatemalteco. Micheo Santizo buscará consolidarse como una de las máximas representantes del país en el boxeo internacional con una victoria en territorio canadiense.
Detalles del combate
- Evento: Kopas Boxing Series #11 – Pro Boxing Gala
- Título en juego: WBA Interim Flyweight World Title
- Categoría: Peso mosca – límite 112 lbs
- Alexas Kubicki vs. María Micheo Santizo
- Sábado 13 de junio de 2026
- Prairieland Park, Saskatoon, Canadá
- Puertas abren: 5:00 PM
Guatemala estará atenta al desempeño de María Micheo Santizo en Canadá en lo que promete ser una de las noches más importantes del boxeo chapín en lo que va del año. La peleadora guatemalteca tiene la oportunidad de traer un título mundial interino a su país y escribir una de las páginas más importantes en la historia del boxeo femenino guatemalteco con una actuación que la consolide definitivamente entre las mejores del mundo en su categoría.