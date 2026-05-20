¿Óscar Santis jugará en Malasia? Mauricio Tapia revela el futuro del jugador de Antigua

El extremo guatemalteco Óscar “Lelito” Santis no continuará con Antigua GFC para el torneo Apertura 2026, ya que emprenderá un nuevo reto en el extranjero y jugará por primera vez en el futbol asiático, en una operación que se concretará a préstamo.

Santis, quien en los últimos años se consolidó como uno de los futbolistas más determinantes del balompié nacional, tanto a nivel de clubes como con la Selección de Guatemala, cerrará su etapa con el cuadro colonial para buscar una nueva experiencia fuera del país.

El atacante se convirtió en una pieza clave del conjunto panzaverde desde su llegada a la institución antigüeña y fue protagonista del bicampeonato histórico del club, con aportes de desequilibrio, gol y asistencias en momentos decisivos.

Sin embargo, su salida ya estaba planificada desde hace meses, según confirmó el técnico Mauricio Tapia.

Tapia confirma la salida y el destino de Santis

En declaraciones a Prensa Libre, el estratega de Antigua GFC explicó que la marcha del jugador estaba prevista desde tiempo atrás y que el club contemplaba ese escenario para la planificación de la próxima temporada. “Santis, desde hace meses, dijimos que se iba en junio”, expresó Tapia.

Consultado sobre si el nuevo destino del guatemalteco será Malasia, el técnico respondió: “Sí”. Tapia también detalló que, debido a que Santis aún tiene contrato con Antigua GFC, la salida se realizará bajo una modalidad específica: Se va a préstamo”. afirmo el estratega argentino.

Aunque no confirmó el nombre del club al que se incorporará debido a que los desconoce, Tapia indicó que el acuerdo sería por un período habitual: "Seguramente se irá por un año… como es normal, ”.

Baja sensible para Antigua GFC

La salida de Santis representa una baja importante para Antigua GFC, especialmente porque el club tendrá participación internacional en la Copa Centroamericana 2026. En ese sentido, el cuerpo técnico y la directiva deberán buscar un futbolista con características similares, capaz de aportar velocidad, desborde y producción ofensiva por las bandas.

Sus números y antecedente internacional

En el torneo Clausura, Santis registró seis goles y cinco asistencias con el cuadro colonial, que quedó eliminado en los cuartos de final frente a Comunicaciones. Su rendimiento lo mantuvo como uno de los jugadores más influyentes del equipo durante el certamen.

Esta será una nueva experiencia internacional para el extremo guatemalteco, quien anteriormente militó en el Dinamo Tbilisi, de Georgia, etapa en la que también aportó goles y asistencias, experiencia que ahora le permitirá buscar consolidarse fuera del país.