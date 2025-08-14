Natación y squash aportan dos medallas de oro para Guatemala en Panamericanos Júnior

Con estos resultados, Guatemala llegó a siete preseas en las justas juveniles y se ubica en el séptimo lugar del medallero general, con cinco oros y dos platas. La competencia es liderada por Brasil, con 45 oros, seguido por Estados Unidos, con 14.

El primer oro de la jornada, este jueves 14 de agosto, llegó en los dobles femeninos de squash, donde Darlyn Sandoval y Tabita Gaitán vencieron en la final a las mexicanas Ana Botello y Paola Franco.

La pareja guatemalteca comenzó perdiendo el primer set 10-11, pero logró reponerse en los siguientes, con parciales de 11-8 y 11-10, para subir a lo más alto del podio.

“Estábamos muy nerviosas; México era un rival muy fuerte y teníamos la presión de ser la siembra número uno. Son nuestros últimos Juegos Junior y queríamos cerrar con broche de oro”, indicó Tabita Gaitán.

“Fue un partido difícil, pero logramos reaccionar bien. Estoy feliz de poder darle este regalo a Guatemala”, destacó Sandoval, quien dedicó la medalla a su familia y a Dios.

Bonilla gana su segundo oro

Roberto Bonilla se ha convertido en una de las figuras en el Centro Acuático Olímpico de Asunción, donde conquistó su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior.

El guatemalteco dominó la prueba de los 200 metros combinados con un tiempo de 2:00.09, superando al brasileño Stephan Steverink (2:01.83) y al puertorriqueño Xavier Ruiz (2:02.66).

Bonilla había ganado su primer oro el martes 12 de agosto en la distancia de 200 metros pecho, con una marca de 2:12.60, por delante de competidores de Brasil y Chile.

Recuento de las medallas de Guatemala en Asunción: