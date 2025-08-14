Natación y squash aportan dos medallas de oro para Guatemala en Panamericanos Júnior

Deporte Nacional

Natación y squash aportan dos medallas de oro para Guatemala en Panamericanos Júnior

Roberto Bonilla, de natación, y la dupla integrada por Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval celebraron este jueves la medalla de oro para Guatemala, en otra jornada de éxito en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

|

Darlyn Sandoval y Tabita Gaitán, de squas, y Roberto Bonilla, de natación, celebran el oro en Asunción. (Fotos COG).

Con estos resultados, Guatemala llegó a siete preseas en las justas juveniles y se ubica en el séptimo lugar del medallero general, con cinco oros y dos platas. La competencia es liderada por Brasil, con 45 oros, seguido por Estados Unidos, con 14.

El primer oro de la jornada, este jueves 14 de agosto, llegó en los dobles femeninos de squash, donde Darlyn Sandoval y Tabita Gaitán vencieron en la final a las mexicanas Ana Botello y Paola Franco.

La pareja guatemalteca comenzó perdiendo el primer set 10-11, pero logró reponerse en los siguientes, con parciales de 11-8 y 11-10, para subir a lo más alto del podio.

Estábamos muy nerviosas; México era un rival muy fuerte y teníamos la presión de ser la siembra número uno. Son nuestros últimos Juegos Junior y queríamos cerrar con broche de oro”, indicó Tabita Gaitán.

LECTURAS RELACIONADAS

Chistian García, de tiro con arco, y Roberto Bonilla, de natación, festejan el oro en el podio en Asunción. (Fotos COG).

¡Jornada histórica! Christian García y Roberto Bonilla conquista el oro en los Juegos Panamericanos Junior

¡Oro para Guatemala! Emily Padilla logra el primer triunfo en tiro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

Fue un partido difícil, pero logramos reaccionar bien. Estoy feliz de poder darle este regalo a Guatemala”, destacó Sandoval, quien dedicó la medalla a su familia y a Dios.

Bonilla gana su segundo oro

Roberto Bonilla se ha convertido en una de las figuras en el Centro Acuático Olímpico de Asunción, donde conquistó su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior.

El guatemalteco dominó la prueba de los 200 metros combinados con un tiempo de 2:00.09, superando al brasileño Stephan Steverink (2:01.83) y al puertorriqueño Xavier Ruiz (2:02.66).

Bonilla había ganado su primer oro el martes 12 de agosto en la distancia de 200 metros pecho, con una marca de 2:12.60, por delante de competidores de Brasil y Chile.

Recuento de las medallas de Guatemala en Asunción:

  • Oro: Emily Padilla, skeet, tiro con armas de caza.
  • Oro: Roberto Bonilla, 200 metros pecho.
  • Oro: Roberto Bonilla, 200 metros combinados.
  • Oro: Christian García, arco recurvo individual.
  • Oro: Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval, dobles femeninos de squash.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Darlyn Sandoval Deporte Nacional Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 Natación Roberto Bonilla Squash Tabita Gaitán 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre