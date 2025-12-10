Premian a medallistas guatemaltecos de los distintos eventos deportivos de 2025

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio Teodoro Palacios Flores, donde atletas, paratletas y entrenadores fueron reconocidos por sus logros y esfuerzo continuo durante la temporada.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), los incentivos fueron entregados a los medallistas de los Juegos Panamericanos Juveniles Chile 2025, los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 y los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

También se reconoció a los atletas que destacaron en la XII edición de los Juegos Centroamericanos, celebrados en Guatemala, donde el país obtuvo un total de 198 medallas de oro, 153 de plata y 112 de bronce.

En la lista de premiados figuran además los medallistas de los recién concluidos Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde Guatemala consiguió 30 oros, 26 platas y 33 bronces.

Las autoridades informaron que se repartieron Q13.15 millones en incentivos. Se aclaró que únicamente recibieron compensación económica los deportistas que obtuvieron medalla de oro en los diferentes eventos de 2025.

Con esta premiación se cierra un año de intensa actividad deportiva. Los atletas tendrán ahora una breve pausa antes de retomar los entrenamientos en enero, con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana.