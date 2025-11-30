Guatemala brilla en los Juegos Bolivarianos con triple cosecha dorada en Poomsae Freestyle

Guatemala tuvo un inicio impecable en los Juegos Bolivarianos 2025, luego de firmar una jornada histórica en Ayacucho gracias a un brillante desempeño en las pruebas de Poomsae Freestyle. El Taekwondo volvió a convertirse en uno de los pilares del deporte nacional al entregar las primeras medallas de oro para la delegación.

La primera celebración del día llegó en la rama femenina, donde Lucía Icuté, Erika Hernández y María Alejandra Higueros demostraron su calidad con una presentación sólida, sincronizada y llena de energía para coronarse campeonas bolivarianas en la modalidad por equipos. Su rutina, ejecutada con precisión y potencia, se impuso sobre las delegaciones sudamericanas para asegurar el oro para Guatemala.

Además del triunfo colectivo, María Alejandra Higueros también reafirmó su estatus como referente regional al ganar el título en el Individual Freestyle, convirtiéndose en una de las atletas más destacadas de la jornada inaugural. Su desempeño sobresalió por la dificultad técnica y la fluidez, elementos que la colocaron nuevamente en lo más alto del podio.

El protagonismo guatemalteco no terminó ahí. En la rama masculina, el equipo conformado por César Aguilar, Dany Coy y Héctor Morales entregó otra actuación memorable al conquistar la medalla de oro en el Freestyle por equipos. Su presentación llena de dinamismo y coordinación perfecta les valió la ovación del público y el reconocimiento de los jueces.

Con estas dos coronas, Guatemala firmó una jornada redonda que refleja el crecimiento del Poomsae en el país y el trabajo que los atletas han realizado durante meses de preparación. La modalidad Freestyle, que exige creatividad, dificultad y control, se ha convertido en un terreno donde los guatemaltecos muestran un nivel competitivo de primer orden.

La alegría se hizo sentir en la delegación nacional, que celebró no solo las medallas, sino la forma en que los equipos representaron al país. La entrega, la disciplina y la pasión por Guatemala quedaron evidenciadas en cada ejecución de los atletas.

Este arranque dorado marca un impulso importante para el resto de competidores nacionales que verán acción en los próximos días. La expectativa se mantiene alta, especialmente con un Taekwondo que ha comenzado liderando el camino y estableciendo un estándar óptimo para toda la delegación.

Los Juegos Bolivarianos 2025 continúan desarrollándose en Ayacucho, y Guatemala inicia su participación con la confianza de que este desempeño en Poomsae Freestyle es solo el comienzo de una participación destacada en el evento regional.