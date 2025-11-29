Guatemala rescata un empate ante Colombia en el debut del Futsal de los Juegos Bolivarianos

La Selección de Guatemala debutó con un emocionante empate 3-3 ante Colombia en la primera jornada de los Juegos Bolivarianos, en un partido que tuvo momentos de tensión, remontadas y un cierre de infarto. El equipo dirigido por Edwin González logró rescatar un punto gracias a una reacción en los minutos finales, impulsada por el ingreso de Jhonny Díaz como portero atacante.

Colombia tomó la delantera rápidamente y con contundencia. Sebastián Toro García abrió el marcador al minuto 13 y apenas sesenta segundos después Yairon Palencia Martínez colocó el 2-0, aprovechando desconcentraciones defensivas de Guatemala que complicaron el arranque. El equipo cafetero mantuvo el control durante gran parte del primer tiempo y se fue al descanso con ventaja.

La reacción guatemalteca llegó tras ajustes en el medio tiempo. Guatemala adelantó líneas y buscó mayor presencia en campo rival, aunque Colombia volvió a golpear con el 3-1 al minuto 27, obra de Ronald Solórzano Herrera, fortaleciendo aún más su postura en el marcador. Parecía que el partido se inclinaba definitivamente para los sudamericanos.

Sin embargo, segundos después del tercer gol colombiano, Guatemala encontró una luz. Roberto Román Alvarado, al minuto 27, convirtió el 3-1 que devolvió confianza al equipo. Ese tanto se transformó en el impulso necesario para que la estrategia del “portero atacante” tomara protagonismo en los minutos finales.

El ingreso de Jhonny Ottoniel Díaz como portero-jugador cambió la dinámica del encuentro. El propio Díaz anotó el 3-2 al minuto 29 y, ya en el tramo final, volvió a aparecer con el gol del empate 3-3 al minuto 37, completando un doblete decisivo para que Guatemala sumara su primer punto del torneo. Su actuación fue fundamental para sostener la remontada.

Tras el encuentro, Díaz explicó cómo se gestó la reacción: “La verdad que la sufrimos un poco, pero se me dio la oportunidad de entrar como portero atacante y se nos dieron los goles para el empate. Fue una buena estrategia que hablamos al medio tiempo”. Además, resaltó que esta variante ya se había trabajado antes: “Ya venimos casi de dos años en este proceso y hoy se me dio. Anoté dos goles y sirvió para sacar el resultado”.

Jhonny Díaz anotó dos goles en el empate de la Selección ante Colombia. (Video: Prensa Libre, ACD)

Al referirse al rival, Díaz reconoció la exigencia del debut: “Colombia es de alto nivel. No es un grupo fácil y ahora viene Panamá, con quien sufrimos en la final anterior”. También destacó que el equipo deberá mejorar la gestión física: “Nos ahogamos un poco. Siempre nos cuesta cuando viajamos, pero ya sacamos el cansancio y vamos a estar bien para el lunes”.

Guatemala sumó un punto valioso ante un rival complicado y ahora enfocará su preparación en el duelo contra Panamá, un partido que podría resultar determinante para las aspiraciones del equipo en esta edición de los Juegos Bolivarianos.