Medallero de Guatemala en Santo Domingo 2026: así se distribuyen las 15 medallas

Guatemala continúa ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación nacional suma 15 preseas —dos de oro, cuatro de plata y nueve de bronce— y ocupa el séptimo lugar del medallero general hasta el 27 de julio.

Seis disciplinas ya aportaron medallas para el país. Bádminton y taekwondo encabezan la lista con cuatro preseas cada uno, aunque el taekwondo concentra los dos oros obtenidos hasta el momento.

Medallero de Guatemala por deporte

El bádminton y el taekwondo lideran la cosecha de medallas de Guatemala con cuatro preseas cada uno. Les siguen tiro, con tres; remo, con dos; mientras que judo y tiro con arco registran una medalla cada uno.

¡BRONCE! 🏸🥉Nikté Sotomayor subirá al podio en singles del bádminton de Santo Domingo 2026. Aplaudimos tu entrega y pasión en cada una de tus participaciones. 💙🇬🇹#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/Ak1lFYPC6J — C O G (@COGuatemalteco) July 27, 2026

Bádminton comparte el liderato del medallero

El bádminton suma cuatro medallas para Guatemala. La primera llegó con la plata obtenida por el equipo mixto, mientras que Yeison del Cid conquistó el bronce en individual masculino, Diana Corleto ganó el bronce en dobles femeninos y Nikté Sotomayor obtuvo la misma presea en individual femenino.

La disciplina todavía mantiene opciones de ampliar esa cifra, ya que varios badmintonistas nacionales continúan en competencia.

#MEDALLERO 🥇🇬🇹 Guatemala sube a 15 su cosecha de medallas, al cierre de la jornada, este lunes, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/YoeqdjKS0j — C O G (@COGuatemalteco) July 28, 2026

Taekwondo aporta los dos oros de Guatemala

El taekwondo también acumula cuatro medallas y es la disciplina que ha dado los dos títulos de la delegación guatemalteca.

María Higueros ganó el oro en poomsae tradicional individual femenino. Además, Guatemala obtuvo la plata en poomsae mixto estilo libre, mientras que César Aguilar consiguió el bronce en poomsae tradicional individual masculino y Nicolle Way obtuvo el bronce en kyorugui femenino, categoría -49 kilogramos.

Tiro aporta tres preseas

En tiro, Guatemala conquistó el oro en la prueba por equipos masculina de tiro al plato. A ese resultado se suman las platas obtenidas por Sebastián Bermúdez Labbé en la prueba individual masculina y Emily Padilla Coronado en la femenina.

Remo suma dos medallas

El remo aportó dos medallas de bronce. Dulce Samayoa y Nicolle González subieron al podio en la prueba de pareja femenina sin timonel (W2-), mientras que Lesli González y Nicolle González obtuvieron otra presea en el doble scull femenino (W2x).

Nicolle González y Dulce Samayoa, felices, plenas, luciendo un bronce forjado con pasión por Guatemala en el remo de Santo Domingo 2026. 🥉🇬🇹💙#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/YtdBr9f2Mq — C O G (@COGuatemalteco) July 27, 2026

Judo y tiro con arco completan la cosecha

José Ramos consiguió el bronce para Guatemala en la categoría masculina de -60 kilogramos de judo.

Por su parte, el equipo masculino compuesto de tiro con arco abrió el medallero nacional con la medalla de bronce.

🔥😄👏🏼 ¡EMOCIÓN A TOPE! Emily Padilla 🇬🇹 encaró la final de skeet con seguridad y precisión, sosteniendo su ritmo y derribando cada plato con carácter.



➡️ Una actuación sólida con la que le dio una medalla de plata a Guatemala. ¡Felicidades Emily! 🥳#GuatemalaEnSantoDomingo2026 pic.twitter.com/xv5YuNPLPI — C O G (@COGuatemalteco) July 27, 2026

¿Cómo va Guatemala en el medallero de Santo Domingo 2026?

Guatemala ocupa el séptimo lugar del medallero con 15 preseas, distribuidas en dos oros, cuatro platas y nueve bronces.

Hasta ahora, seis deportes han aportado medallas para la delegación nacional, que aún mantiene opciones de incrementar su cosecha conforme avancen las competencias de Santo Domingo 2026.

¿Qué deportes todavía pueden sumar medallas para Guatemala?

La delegación guatemalteca todavía tiene atletas con posibilidades de subir al podio en distintas disciplinas del programa. Este apartado se actualizará conforme avance la competencia y se definan nuevas finales para los representantes nacionales.

Esta nota se actualizará durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 conforme Guatemala sume nuevas medallas y cambie su posición en el medallero.