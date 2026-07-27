Deporte Nacional
Medallero de Guatemala en Santo Domingo 2026: así se distribuyen las 15 medallas
Guatemala ocupa el séptimo lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 15 preseas. Bádminton y taekwondo lideran la cosecha de medallas, aunque los dos oros de la delegación llegaron en el taekwondo.
César Aguilar y María Higueros ganan la medalla de plata en poomsae estilo libre mixto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).
Guatemala continúa ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La delegación nacional suma 15 preseas —dos de oro, cuatro de plata y nueve de bronce— y ocupa el séptimo lugar del medallero general hasta el 27 de julio.
Seis disciplinas ya aportaron medallas para el país. Bádminton y taekwondo encabezan la lista con cuatro preseas cada uno, aunque el taekwondo concentra los dos oros obtenidos hasta el momento.
Medallero de Guatemala por deporte
El bádminton y el taekwondo lideran la cosecha de medallas de Guatemala con cuatro preseas cada uno. Les siguen tiro, con tres; remo, con dos; mientras que judo y tiro con arco registran una medalla cada uno.
Bádminton comparte el liderato del medallero
El bádminton suma cuatro medallas para Guatemala. La primera llegó con la plata obtenida por el equipo mixto, mientras que Yeison del Cid conquistó el bronce en individual masculino, Diana Corleto ganó el bronce en dobles femeninos y Nikté Sotomayor obtuvo la misma presea en individual femenino.
La disciplina todavía mantiene opciones de ampliar esa cifra, ya que varios badmintonistas nacionales continúan en competencia.
Taekwondo aporta los dos oros de Guatemala
El taekwondo también acumula cuatro medallas y es la disciplina que ha dado los dos títulos de la delegación guatemalteca.
María Higueros ganó el oro en poomsae tradicional individual femenino. Además, Guatemala obtuvo la plata en poomsae mixto estilo libre, mientras que César Aguilar consiguió el bronce en poomsae tradicional individual masculino y Nicolle Way obtuvo el bronce en kyorugui femenino, categoría -49 kilogramos.
Tiro aporta tres preseas
En tiro, Guatemala conquistó el oro en la prueba por equipos masculina de tiro al plato. A ese resultado se suman las platas obtenidas por Sebastián Bermúdez Labbé en la prueba individual masculina y Emily Padilla Coronado en la femenina.
Remo suma dos medallas
El remo aportó dos medallas de bronce. Dulce Samayoa y Nicolle González subieron al podio en la prueba de pareja femenina sin timonel (W2-), mientras que Lesli González y Nicolle González obtuvieron otra presea en el doble scull femenino (W2x).
Judo y tiro con arco completan la cosecha
José Ramos consiguió el bronce para Guatemala en la categoría masculina de -60 kilogramos de judo.
Por su parte, el equipo masculino compuesto de tiro con arco abrió el medallero nacional con la medalla de bronce.
¿Cómo va Guatemala en el medallero de Santo Domingo 2026?
Guatemala ocupa el séptimo lugar del medallero con 15 preseas, distribuidas en dos oros, cuatro platas y nueve bronces.
Hasta ahora, seis deportes han aportado medallas para la delegación nacional, que aún mantiene opciones de incrementar su cosecha conforme avancen las competencias de Santo Domingo 2026.
¿Qué deportes todavía pueden sumar medallas para Guatemala?
La delegación guatemalteca todavía tiene atletas con posibilidades de subir al podio en distintas disciplinas del programa. Este apartado se actualizará conforme avance la competencia y se definan nuevas finales para los representantes nacionales.
Esta nota se actualizará durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 conforme Guatemala sume nuevas medallas y cambie su posición en el medallero.