Deporte Nacional
¿Qué le pasó a Luis Grijalva? El atleta guatemalteco revela cirugía y proceso de recuperación
El atleta guatemalteco fue sometido a una cirugía tras una lesión que lo venía aquejando desde hace nueve meses y ya enfoca sus esfuerzos en regresar a la competencia.
Luis Grijalva espera estar en óptimas condiciones para encarar la temporada del 2027, con miras a buscar una nueva clasificación a Juegos Olímpicos. (Foto Prensa Libre: Instagram Luis Grijalva).
Durante años, Luis Grijalva ha acostumbrado a Guatemala a verlo desafiar límites en las pistas más exigentes del mundo. Esta vez, sin embargo, la batalla del atleta nacional no se libró contra el cronómetro ni contra sus rivales, sino contra el dolor.
El atleta guatemalteco, conocido como "El Tarzán", reveló que fue sometido a una cirugía bilateral en los tendones de Aquiles después de convivir durante nueve meses con una molestia que condicionó su rendimiento y puso a prueba su fortaleza física y mental.
A través de una publicación en sus redes sociales, Grijalva explicó que la decisión de pasar por el quirófano fue el resultado de un largo proceso de análisis y resistencia. Durante meses intentó continuar entrenando y compitiendo mientras lidiaba con las limitaciones provocadas por la lesión.
"Tras nueve meses lidiando con dolor bilateral en el tendón de Aquiles, por fin llegó el momento de decidir operarme", manifestó el corredor.
UNA PAUSA PARA VOLVER MÁS FUERTE
La intervención dejó noticias alentadoras. Según comentó Grijalva, los especialistas confirmaron que ambos tendones se encontraban sanos y que el principal problema había sido una inflamación persistente acompañada por tejido cicatrizado que su organismo no había logrado eliminar de forma natural.
Lejos de interpretar la operación como un obstáculo, Grijalva la considera un paso necesario para prolongar su carrera deportiva.
“La buena noticia es que ambos tendones estaban realmente sanos. Se trataba principalmente de inflamación y tejido cicatricial que mi cuerpo no lograba eliminar por sí solo. En definitiva, fue la mejor decisión para mi carrera como corredor, y ya espero con ilusión las temporadas 2027 y 2028, y todo lo que vendrá después”, posteó en su Instagram
Alejado de su más alta condición física, Grijalva empezó a activarse en otros deportes como el ciclismo y la natación donde encontró una forma de mantenerse activo y seguir construyendo su preparación.
“Estos últimos meses fueron duros, pero el ciclismo y la natación me ayudaron a seguir adelante. Durante todas las sesiones de entrenamiento cruzado, conocí y entrené con muchas personas que me mantuvieron motivado y me llevaron al límite. Aprendí mucho y adquirí nuevas habilidades que podré aplicar a mi carrera”, indicó.
Ahora, el enfoque está puesto en el futuro. Con la mirada dirigida a las temporadas de 2027 y 2028, el mejor fondista guatemalteco de los últimos tiempos afronta una nueva etapa convencido de que regresará más fuerte.
"Volveré aún más motivado, disciplinado y más hambriento que nunca. Gracias a mi equipo y a todos los que me han acompañado en cada etapa de este camino. Volveré con más motivación, disciplina y hambre de éxito que nunca.", aseguró.
Por ahora, el desafío es uno solo: recuperarse. Porque para Luis Grijalva, correr sigue siendo mucho más que un deporte; es la pasión que lo impulsa a levantarse una vez más.