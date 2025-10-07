Roberto Bonilla y Alejandra Higueros, abanderados de Guatemala para los Juegos Centroamericanos

Este martes 7 de octubre, el Gimnasio Teodoro Palacios Flores fue escenario de un emotivo acto de unidad y compromiso patriótico, al celebrarse la ceremonia de juramentación de los atletas guatemaltecos que representarán al país en los Juegos Centroamericanos 2025 que se desarrolaran en el territorio nacional.

Durante la ceremonia, más de 600 atletas fueron oficialmente investidos como representantes de Guatemala, en presencia de autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Los abanderados de la delegación chapina serán Roberto Bonilla, destacado nadador y Alejandra Higueros, de poomsae (taekwondo), quienes tendrán el honor de portar el estandarte nacional durante la ceremonia inaugural de los juegos. Como escoltas fueron designados Allan Maldonado (karate-do) y Ana Patricia Morales (boliche), atletas que también han brillado en sus respectivas disciplinas.

La edición 2025 de los Juegos Centroamericanos representa una oportunidad histórica para Guatemala, no solo por ser anfitriona, sino por el potencial de sus atletas para alcanzar lo más alto del medallero. La delegación nacional competirá en diversas disciplinas con el objetivo de dejar en alto el nombre del país ante las naciones vecinas.

Alejandra Higueros, seleccionada nacional de taekwondo en la modalidad de poomsae, expresó su emoción tras ser nombrada abanderada:

“Me siento súper feliz, muy emocionada… aún no me la creo”, manifestó con una sonrisa, reflejando el orgullo de representar a Guatemala en este evento regional.



Por su parte, Allan Maldonado, atleta destacado en atletismo, compartió su sorpresa y optimismo:

“Fue una sorpresa muy grande ser parte de los abanderados. Estoy seguro de que Guatemala va a hacer un buen papel en estos Juegos Centroamericanos”, indicó con entusiasmo.

🇬🇹💙 Ellos irán al frente de la delegación nacional. Atletas que son sinónimo de excelencia y constancia; pasión y entrega. Les presentamos a los abanderados y escoltas de Guatemala en los Juegos Centroamericanos 2025. 👏🏻💯#PasiónPorGuatemala #UnidosPorElDeportes #JCA2025… pic.twitter.com/bLiCHN0wTv — C O G (@COGuatemalteco) October 7, 2025

Los Juegos Centroamericanos 2025 se celebrarán del 18 al 30 de octubre en territorio guatemalteco, marcando un hito histórico al ser la cuarta ocasión en que Guatemala funge como sede: