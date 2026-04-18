Sergio Chumil destaca en la etapa final de O Gran Camiño 2026 y Adam Yates se corona campeón

Sergio Chumil cerró este sábado su participación en la O Gran Camiño 2026 con una actuación destacada en la etapa final disputada entre As Neves y el Monte Trega, en la provincia de Pontevedra.

El corredor del equipo Burgos Burpellet BH aguantó con los favoritos hasta los últimos dos kilómetros y finalizó en el puesto 18, a 53 segundos del ganador de la etapa, el italiano Alessandro Pinarello, en lo que fue una de sus mejores actuaciones individuales de la competencia. El campeón general de la edición 2026 fue el británico Adam Yates del UAE Team Emirates.

La etapa final no fue sencilla para Chumil. En los primeros kilómetros el guatemalteco intentó en dos ocasiones filtrarse en grupos de contraataque, pero ambas veces fue neutralizado por el pelotón antes de que la fuga pudiera consolidarse. Pese a ello, el corredor chapín demostró su espíritu combativo y llegó al final de la jornada en excelentes condiciones para terminar entre los mejores del día en el épico final en alto frente al Atlántico.

A lo largo de las cinco etapas, Chumil mostró una progresión notable. Arrancó en el puesto 80 en la contrarreloj inicial, subió al 21 en la segunda etapa al llegar con el grupo ganador, fue el mejor latinoamericano en la tercera etapa terminando dentro del Top 20, llegó 24 en la cuarta etapa en uno de los finales más exigentes de la prueba y cerró con su mejor actuación en la etapa final al terminar 18.

El recorrido de Chumil en la O Gran Camiño 2026 confirma que el guatemalteco tiene el nivel para competir con los mejores del pelotón internacional. A lo largo de las cinco jornadas que recorrieron Galicia desde la Torre de Hércules hasta el Monte Trega, el corredor del Burgos Burpellet BH se mantuvo competitivo y fue uno de los referentes latinoamericanos de la prueba junto al uruguayo Eric Fagúndez.

El equipo Burgos Burpellet BH también tuvo una destacada participación colectiva en la prueba. Jesús Herrada terminó noveno en la clasificación general, Sinuhé Fernández recibió el premio de la combatividad en la etapa final y el conjunto español colocó a cinco ciclistas en el Top 30 de la carrera, con Chumil como uno de los pilares del rendimiento del equipo a lo largo de toda la semana.

La participación de Chumil en esta edición de la O Gran Camiño suma otro capítulo importante en su crecimiento dentro del ciclismo europeo. Con este rendimiento el guatemalteco demuestra que puede competir en pruebas de alto nivel con corredores de mayor recorrido internacional y sigue posicionándose como uno de los ciclistas chapines más destacados en el circuito europeo de cara a lo que resta de la temporada.