Stheven Robles ya tiene definido su futuro y Comunicaciones lo hace oficial

La incertidumbre llegó a su fin. Comunicaciones FC confirmó la noche del viernes 15 de mayo la renovación del defensor guatemalteco Stheven Robles, quien continuará vinculado al conjunto albo de cara a la temporada 2026-2027.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club crema, donde compartieron una fotografía del jugador luciendo el uniforme blanco y el característico dorsal número 13, acompañada del mensaje: “Stheven Robles, renovado”.

Durante las últimas semanas, el futuro del defensor nacional había generado múltiples rumores y especulaciones en el futbol guatemalteco.

En redes sociales se comentaba con fuerza que Robles podría convertirse en nuevo jugador de Xelajú MC, que disputará la final del torneo Clausura 2026 ante Municipal.

La posibilidad de una salida provocó incertidumbre entre la afición quetzalteca y también controversia entre seguidores de Comunicaciones, quienes esperaban la continuidad de uno de los jugadores más identificados con la institución crema.

Sin embargo, el anuncio oficial del club albo terminó por despejar cualquier duda sobre el futuro del futbolista.

No es la primera vez que el nombre de Stheven Robles aparece ligado a rumores de salida. Esta es la segunda ocasión en la que surgen especulaciones sobre un posible adiós de “el Pelón” Robles de Comunicaciones.

Una situación similar ocurrió en 2023, cuando el defensor eliminó de sus redes sociales todas las fotografías que lo vinculaban con el club albo, lo que alimentó versiones sobre una inminente salida. Pese a ello, la institución terminó renovando su contrato.

Posteriormente, en diciembre de 2024, nuevamente se habló de una posible marcha del zaguero nacional.

En esta ocasión, el propio jugador compartió en sus redes sociales una imagen que confirmaba su continuidad con el conjunto crema.

Finalmente, el deseo de ambas partes se concretó y Stheven Robles seguirá formando parte del proyecto deportivo de Comunicaciones para la próxima temporada.