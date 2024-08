El miércoles 31 de julio quedará por siempre en los libros de historia del deporte guatemalteco ya fue el día en el que Adriana Ruano desafió todas las posibilidades y se consagró como campeona olímpica en el tiro con armas de caza en la edición París 2024.

Este hecho marcó un antes y un después no solo en la vida de Adriana Ruano sino también en miles de guatemaltecos que festejaron por primera vez una medalla de oro en la máxima justa deportiva.

Este 23 de agosto, a poco más de tres semanas después su histórica faena en la capital francesa, Adriana Ruano visitó la redacción de Prensa Libre y compartió en una amena charla sus deseos y confesiones de cara al futuro.

Ruano, junto al medallista de bronce Jean Pierre Brol, fueron claros y extensos sobre los retos a los que se enfrentan ahora en su condición como medallistas olímpicos, pero también indicaron que darán todo para volver a repetir sus triunfos, empezando por la Copa del Mundo que se celebrará en octubre.

Sueño artístico

Adriana Ruano abordó en su charla con Prensa Libre diversos temas, entre ellos, su sueño desde la infancia, un deseo y cómo se ve en los próximos 20 años tanto deportivamente como en su vida personal.

La guatemalteca de oro comentó que desde pequeña se vio involucrada con el deporte y que sus sueños siempre estuvieron enfocados en lograr metas en ese ámbito.

"No tuve una infancia en lo que cabe 'normal', viví en un gimnasio desde muy chiquita y desde los cuatro años se formó el sueño de ser gimnasta olímpica. Entre otros sueños que tenía era ser artista. Me gustan los cuadros y la pintura, ya no lo practico desde hace años pero me gusta mucho el arte", expresó.

Su deseo

En París 2024, fueron 16 los atletas nacionales que compitieron en diversos deportes. Si Adriana podría pedir un deseo ella expresó que le gustaría "Que más guatemaltecos estuvieran en Juegos Olímpicos y más medallas también", dijo.

En el alto rendimiento y como madre

Adriana tiene actualmente 29 años y el tiro es un deporte en donde generalmente la vida del atleta se pueda extender. Es por eso que en las próximas dos décadas ella se ve compitiendo por Guatemala, pero también tiene ganas de emprender un nuevo reto: una familia.

"El tiro es un deporte longevo entonces nos permite estar bastante tiempo. Me gustaría seguir por supuesto, pero también me encantaría formar una familia. Creo que me miraría en 20 años como madre", expresó.