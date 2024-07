“Nunca había visto llorar a mi papá, hasta ese día. Había una posibilidad del 50 por ciento de que yo quedara en silla de ruedas el resto de mi vida… No entendía por qué me pasaba eso a mí”

Las vueltas de la vida…

“El doctor que me estaba tratando la lesión de la columna practicaba tiro y me habló de esa disciplina. Decidí probar, porque a pesar de que es algo totalmente diferente, yo no quería quedarme sin hacer nada”, señaló Adriana, quien además reveló que el tirador Rodrigo Zachrisson, amigo de su hermano, también le extendió la invitación para que formara parte del tiro con armas de caza.



Su primer año no fue el mejor, en cuanto a motivación. No disfrutaba mucho de disparar, hasta que comenzó a competir y volvió a nacer en ella la adrenalina.