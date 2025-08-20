Vuelta a España 2025 | Sergio Chumil, listo para su debut histórico: “Es un sueño hecho realidad”

El equipo español Burgos-BH ya se encuentra en Italia para afrontar su séptima participación en la Vuelta a España, que arrancará este sábado 23 de agosto en la ciudad de Torino. Dentro de la delegación de la grupeta morada arribó el guatemalteco Sergio Chumil, quien debutará en una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.



Chumil, al igual que sus compañeros, participó en una sesión fotográfica organizada por la dirección de la competencia.



Al ciclista de Tecpán se le vio con un semblante sereno y satisfecho. Está a solo horas de cumplir lo que durante años fue un sueño, hoy convertido en realidad. En entrevista, afirmó que este momento no es solo la concreción de un anhelo, sino el resultado de un proceso que comenzó en su natal Chuachalí, Tecpán, y que ahora se consolida en la élite del ciclismo mundial.



"Significa un sueño hecho realidad. Esto es fruto del trabajo que he realizado durante mi carrera y del apoyo de mi equipo, que me ha dado la oportunidad de competir en grandes carreras en Europa", expresó emocionado.



Chumil recordó que sus inicios en el ciclismo fueron impulsados únicamente por la ilusión de montar una bicicleta, sin imaginar que alcanzaría un logro de este nivel.



"Empecé con la ilusión de correr, pero no imaginé lograr un sueño como este. Es un evento de nivel mundial y puedo confesar que, al principio, no me lo esperaba", añadió.

Sergio Chumil posa junto a sus compañeros de equipo. (Foto Prensa Libre: Burgos-BH).



El ciclista guatemalteco es consciente de que enfrentará una prueba exigente y desgastante, pero destaca que el equipo tiene claro el objetivo. Sabe que habrá momentos difíciles, por lo que el enfoque será superar cada etapa, día con día.



"Estamos mentalizados. Sabemos que habrá momentos buenos y otros en los que sufriremos. Nos tocará luchar contra nosotros mismos para superar cada etapa. No tengo idea de cómo serán esos 21 días; lo único que sé es que serán duros, e iremos día a día", explicó.



Uno de sus objetivos es destacar en la carretera y lograr buenas etapas, aunque resalta que el trabajo colectivo es prioritario.



"Queremos figurar y hacer buenas etapas, pero venimos a trabajar como equipo. Ya lo que decidan los directores, así lo haremos. Si toca ayudar a algún compañero, lo haré. Como grupo, queremos hacer una buena vuelta", concluyó.