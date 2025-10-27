Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la cuarta etapa que partirá desde Ciudad Vieja

Tras tres jornadas intensas que han definido el panorama de la clasificación general, la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 disputa este lunes su cuarta etapa con un recorrido de 191.6 kilómetros desde Ciudad Vieja hasta Coatepeque.

La cuarta etapa presentará un perfil considerablemente más amigable que las jornadas anteriores, con solo dos premios de montaña, lo que permitirá a los ciclistas recuperar fuerzas tras las exigentes etapas de alta montaña disputadas en días previos.

El colombiano Cristian Camilo Muñoz del Team Nu Colombia mantiene el maillot amarillo de líder con 11:26:43, seguido de cerca por Carlos Alberto Gutiérrez a 13 segundos y Óscar Santiago Garzón a 26 segundos.

Entre los guatemaltecos, Edgar Geovanny Torres del Hino-One La Red se mantiene como el mejor representante nacional en cuarto lugar de la general a 2:16 del líder, mientras que Melvin Torres ocupa el octavo puesto a 3:06. El colombiano César Nicolás Paredes, ganador de la tercera etapa y miembro del equipo guatemalteco Hino-One La Red, se ubica en noveno lugar a 3:27.

Recorrido de la cuarta etapa

La caravana ciclística partirá frente a la municipalidad de Ciudad Vieja y atravesará múltiples localidades de la costa sur guatemalteca:

Sacatepéquez:

Ciudad Vieja (salida)

Escuintla:

Escuintla

Siquinalá

Santa Lucía Cotzumalguapa

Suchitepéquez:

San Antonio

San Bernardino

Mazatenango

Cuyotenango

Retalhuleu:

Retalhuleu

Coatepeque (meta frente al parque y municipalidad)

Este trazado de 191.6 kilómetros será el segundo más extenso de toda la Vuelta, poniendo a prueba la resistencia de los ciclistas en una jornada que atravesará la región de la costa sur con climas cálidos y terrenos relativamente planos.

Horarios y detalles técnicos

Hora de reunión: 9:00 a.m. frente a la municipalidad de Ciudad Vieja

9:00 a.m. frente a la municipalidad de Ciudad Vieja Cierre de firmas: 9:50 a.m.

9:50 a.m. Salida oficial: 10:00 a.m.

Metas volantes

Las tres metas volantes estarán ubicadas estratégicamente a lo largo del extenso recorrido:

Santa Lucía Cotzumalguapa - km 63.3 Gasolinera Petrogas San Antonio - km 117.5 Entrada a Las Palmas Retalhuleu - km 151.2

Premios de montaña: Jornada de recuperación

A diferencia de la tercera etapa que contó con ocho premios de montaña, esta cuarta jornada presentará solo dos ascensos catalogados, permitiendo que los escaladores y favoritos a la general recuperen energías: