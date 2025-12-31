¡Williams Julajuj y Heidy Villegas son los ganadores de la carrera San Silvestre 2025!

Este miércoles 31 de diciembre se llevó a cabo la tradicional Carrera San Silvestre 2025 en la Ciudad de Guatemala, evento que cerró con alegría y fiesta el ciclo deportivo del año.

Williams Julajuj y Heidy Villegas fueron los protagonistas de la jornada al coronarse como los campeones de la San Silvestre 2025 en sus respectivas categorías, cerrando el año como campeones en el deporte.

El recorrido de 10 kilómetros partió desde el Estadio Doroteo Guamuch Flores, pasando por la Avenida Reforma, El Obelisco y la avenida Las Américas, con punto final nuevamente en el coloso de la zona 5.

La carrera contó con la participación de aproximadamente 7,000 personas. Como es tradición, los corredores llegaron desde tempranas horas luciendo, además de su indumentaria deportiva, coloridos disfraces y pelucas que convirtieron las calles capitalinas en una auténtica fiesta deportiva.

Williams Julajuj ganador de la rama masculina

Williams Julajuj se impuso en la categoría libre masculina al registrar un tiempo de 28 minutos con 56 segundos. El atleta guatemalteco dominó la prueba y cruzó la meta como el más rápido entre los miles de participantes que recorrieron los 10 kilómetros del trayecto.

El podio masculino se completó con Daniel Aguilar en segundo lugar, quien registró un tiempo de 29 minutos con 47 segundos, y José Ajquejay en tercer puesto con 30 minutos y 02 segundos. Los tres corredores demostraron un alto nivel competitivo en esta edición de la San Silvestre.

"Es una gran bendición para mí cerrar el año ganando", expresó Williams Julajuj tras coronarse campeón de la San Silvestre 2025. El atleta guatemalteco culminó el año de la mejor manera posible, con una victoria en la carrera más tradicional del calendario deportivo nacional.

Rama femenina: Heidy Villegas se lleva el título

En la rama femenina, Heidy Villegas se coronó campeona de la San Silvestre 2025 al completar el recorrido en un tiempo de 32 minutos con 21 segundos. La atleta guatemalteca demostró su clase y velocidad para imponerse en la competencia más esperada de fin de año.

Sandra Raxón finalizó en segundo lugar con un tiempo de 33 minutos con 12 segundos, mientras que Josseline Yos completó el podio femenino al registrar 34 minutos con 16 segundos.

Fue así como Williams Julajuj y Heidy Villegas se coronaron campeones de la Carrera San Silvestre 2025, completando el podio en esta carrera que cerró con mucha alegría y fiesta el ciclo deportivo en Guatemala. Los nuevos monarcas escribieron sus nombres en la historia de una de las pruebas más emblemáticas del atletismo guatemalteco.