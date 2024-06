Este viernes 14 de junio el mundo del futbol pondrá sus ojos en el Allianz Arena de Múnich para ver la ceremonia de apertura de la Europa 2024 y en Guatemala no hay excepción.

Alemania acogerá entre el 14 de junio al 14 de julio el torneo de selecciones más importante del viejo continente. El inicio del certamen dará inicio con el partido entre la local Selección de Alemania y Escocia a las 13 horas.

Fuera del tema deportivo que sucederá en la cancha, uno de los momentos más esperados por parte de todos los aficionados será la ceremonia de apertura de la Eurocopa.

El partido Alemania vs Escocia estará precedido la interpretación de la canción oficial del torneo llamada "Fire"; por parte de Leony, la agrupación de pop-rock estadounidense OneRepublic y el grupo de DJs italiano Meduza.

La ceremonia de apertura de la Eurocopa está pensada para iniciar alrededor de una hora antes del partido inaugural entre Alemania y Escocia, es decir, a las 12 del medio día en Guatemala.

Otros eventos que marcarán el desarrollo de la inauguración será el homenaje de la leyenda del futbol alemán Franz Beckenbauer, quien falleció en enero de este año.

Además, también la organización compartió que Bernard Dietz y Jurgen Klinsmann, ambos excapitanes de la Selección de Alemania en glorias pasadas en la Eurocopa, entregarán el trofeo al centro del campo para que pueda ser visto en el Allianz Arena.

La jornada del certamen continental continuará el sábado 15 y domingo 16 de junio con los duelos entre Hungría vs Suiza, España vs Croacia, Italia vs Albania, Polonia vs Países Bajos, Eslovenia vs Dinamarca y Serbia vs Inglaterra.