Aarón Herrera es clave en el empate del DC United con una asistencia en el último minuto

El defensor guatemlateco Aaron Herrera fue uno de los protagonistas en el empate 2-2 entre el DC United y el Chicago Fire en la segunda jornada de la MLS. Con una precisa asistencia en la última jugada del partido, Herrera fue determinante para que su equipo rescatara un punto cuando todo parecía que se irían con las manos vacías.

El encuentro comenzó favorable para el DC United, que se adelantó en el marcador con un gol del experimentado delantero Christian Benteke. Sin embargo, el equipo local logró reaccionar y darle vuelta al marcador gracias a un doblete del belga Hugo Cuypers, quien aprovechó las desconcentraciones defensivas de la visita.

El equipo capitalino intentó igualar el encuentro con varias llegadas al área rival, pero la falta de efectividad complicó sus aspiraciones. La oportunidad más clara llegó en el minuto 90, cuando Benteke tuvo un penal a su favor, pero no se concretó con gol.

Cuando parecía que la derrota era inevitable, Aaron Herrera apareció en la última jugada del partido para cambiar el desenlace. Desde la banda derecha, el guatemalteco envió un centro medido al área, donde Jacob Murrell ejecutó una espectacular chilena que dejó sin opciones al arquero rival, decretando el 2-2 en el minuto 95.

Con esta asistencia, Herrera sumó su primera contribución ofensiva en la temporada, ratificando su importancia en el esquema del DC United y su capacidad para generar peligro desde su posición en la defensa. Su visión de juego y precisión en los envíos lo convierten en un arma clave para su equipo en la presente campaña.

El empate deja sensaciones mixtas para el DC United, que evitó una derrota en el último suspiro, pero sigue con dudas en defensa y en la efectividad ofensiva. Para Herrera, esta actuación representa un impulso en su rendimiento y una muestra de que su aporte va más allá de lo defensivo.

This last-minute bicycle kick from Jacob Murrell 😱



(via @MLS)pic.twitter.com/XXXylUTKpX