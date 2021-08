Aficionado de 88 años disfruta de la primera victoria del Brentford en la Premier League 74 años después

“Yo tenía 14 en ese momento y en esos días post guerra no pasaban nada en la televisión. Si alquien quería ver futbol tenía que ir a verlo“, comentó a la prensa de aquel país.

“No tenía un pase para la temporada. No lo podía costear, pero fui a todos los juegos en casa“, agregó.

“Hemos sido liberados y todos estamos contentos de que así sea. Seguro los futbolistas también porque extrañaban el apoyo”, remarcó sobre la vuelta del público a los estadios.

El señor Burridge también recordó una de las victorias más emblemáticas de su club, un 4-1 ante los Wolves quienes fueron uno de los mejores cuadros en esa época.

Siendo parte de la antigua primera división de la Football League, el Brentford obtuvo 9 triunfos en la temporada 46-47 y descendió terminando en el puesto 21 de 22, junto al Leeds United último de la clasificación con solo seis victorias.

Tras la victoria del equipo que tiene 131 años (fundado en octubre de 1889) el propio técnico del Arsenal, Mikel Arteta pidió perdón a sus furiosos aficionados.

A Brentford fan is in tears at full-time after winning their first top-flight game for 74 years 🙏 pic.twitter.com/FE6yv9t2Z1

