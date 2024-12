Al menos 56 muertos por enfrentamientos en un partido en Guinea-Conakri

“Las manifestaciones de descontento por la decisión arbitral llevaron a los aficionados a arrojar piedras, lo que provocó estampidas mortales“, relató el Ejecutivo.

En otro comunicado, el presidente de transición, general Mamadi Doumbouya, confirmó los hechos, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos, atendidos por los servicios médicos de Nzérékoré.

“Desde ayer, el Gobierno está haciendo todo lo posible para dar las primeras respuestas a este trágico evento. Una misión de emergencia dirigida por el primer ministro ha sido enviada para evaluar las consecuencias“, dijo Doumbouya, que aseguró que se constituirá una comisión de investigación para “determinar las causas de esta tragedia y asignar responsabilidades”.

Finalmente, Doumbouya hizo un llamamiento “a la calma y la serenidad para una mejor gestión de la catástrofe“.

Según la prensa local, la Policía utilizó gases lacrimógenos después de que los seguidores del equipo visitante, el Labé, arrojaran piedras contra el campo enfadados por las decisiones adoptadas por el árbitro durante el encuentro y saltaran al césped.

Miles de espectadores estaban presentes en el Estadio 3 de Abril de Nzérékoré, en el sureste de Guinea-Conakri, cuando se produjo el enfrentamiento, según el portalk informativo ‘MediaGuinée’.

Según el medio, el partido formaba parte de un torneo en honor a Doumbouya, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2021.

Guinea: About 100 people were killed in a football match in the city of Nzérékoré, near the border with Liberia.



According to reports following the match, severe fights broke out between the fans of the two teams, and many were injured during a mass stampede. pic.twitter.com/wf2qPjcjcI