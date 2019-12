Alisson Becker gana Trofeo Yashin al mejor arquero del año

Ganador de la Liga de Campeones con los ‘Reds’ y de la Copa América con la Seleçao, Alisson, de 27 años, superó a tres arqueros de la Premier League, Kepa Arrizabalaga (Chelsea), su compatriota Ederson (Manchester City) y Hugo Lloris (Tottenham), el capitán de la selección francesa campeona del mundo.

En la lista de nominados figuraban asimismo los alemanes Manuel Neuer y el barcelonista Marc-André ter Stegen, o André Onana, el arquero camerunés del Ajax.

El Trofeo Yashin, en homenaje al arquero ruso que ganó el Balón de Oro en 1963 Lev Yachine, fue lanzado este año por la revista France Football, en paralelo al tradicional Balón de Oro.

El galardón es atribuido por un jurado internacional de 180 periodistas (un por país) según estos criterios (de más a menos importante): actuaciones individuales y colectivas, clase, y carrera.

Alisson is the very first #yachinetrophy! 🧤 #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE

