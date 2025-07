Alphonso Davies rompe en llanto en vivo al ver la lesión de Musiala: “¡No, no, por favor, no!”

Una imagen que recorrió el mundo entero dejó en shock a los aficionados del futbol. Alphonso Davies, jugador del Bayern Múnich y compañero de Jamal Musiala, no pudo contener su desesperación y angustia al ver la escalofriante lesión de su compañero, ocurrida durante el partido entre el PSG y el Bayern en el Mundial de Clubes.

La reacción del canadiense se viralizó rápidamente, ya que todo quedó registrado, mientras hacía una transmisión en vivo en streaming.

Davies, quien no pudo participar en el encuentro por lesión, decidió seguir el partido con sus seguidores en una popular plataforma digital. Todo parecía normal hasta que ocurrió la desafortunada acción. Al ver la repetición de la jugada, Alphonso Davies empezó a gritar con desesperación: “¡No, no, no, por favor, no!”. El rostro de angustia del jugador era evidente, llevándose las manos a la cabeza, sin poder creer lo que estaba viendo en la pantalla.

La jugada que generó tanto impacto se produjo cuando el portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, salió con fuerza a cortar un balón y, accidentalmente, se llevó por delante a Musiala, quien sufrió una grave lesión en el tobillo. El joven alemán había vuelto a la titularidad después de varios meses de baja por otra lesión, lo que hacía la escena aún más dramática.

La reacción de Davies fue tan natural como dolorosa. En el video se le ve completamente derrumbado, incapaz de dejar de mirar la pantalla, repitiendo sin cesar frases de desesperación mientras se arrodillaba en el suelo, incrédulo por lo ocurrido. Para muchos aficionados, esa escena fue un recordatorio de la fuerte hermandad que existe entre los jugadores del Bayern, más allá de la cancha.

La transmisión en vivo de Davies rápidamente se compartió en redes sociales y generó miles de comentarios de solidaridad hacia Musiala y hacia el propio Alphonso. La escena dejó claro el impacto emocional que tienen estas situaciones dentro del vestuario, sobre todo con jugadores jóvenes que han compartido momentos de gloria y adversidad juntos.

😱 La reacción de Alphonso Davies a la terrible lesión de su compañero Musiala en un directo



😳 "No, no, no, no..."



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/HS3Un6IqRF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 5, 2025

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre el tiempo exacto de recuperación de Jamal Musiala, pero las primeras impresiones indican que será una baja prolongada. Por su parte, Davies pidió oraciones para su compañero al finalizar la transmisión, aún visiblemente afectado por lo sucedido.

El video ya es considerado uno de los momentos más emotivos del torneo, no por lo futbolístico, sino por la humanidad que mostró Alphonso Davies, demostrando que, más allá de la rivalidad y la competencia, la salud y la amistad están por encima de cualquier resultado.