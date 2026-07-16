“Alquilé un bebé”: Qué hizo un aficionado para poder ver la semifinal de Argentina contra Inglaterra

El Mundial 2026 genera todo tipo de sensaciones, desde la alegría más grande hasta la decepción más profunda. En ocasiones, algunos aficionados pueden hacer lo que sea para ver a su selección en el torneo más importante del fútbol.

Durante la competición se han conocido toda clase de historias de aficionados que han hecho lo imposible por ver a sus equipos favoritos, pero recientemente se volvió viral la acción de un hincha de Argentina para presenciar la semifinal contra Inglaterra.

En una entrevista posterior al partido y a la clasificación de Argentina a la final del Mundial, el aficionado contó que entrar al estadio fue bastante complicado debido al despliegue de seguridad en los alrededores.

De repente, dice algo que deja sorprendido hasta al propio entrevistador: alquiló un bebé por "aproximadamente 14 minutos" para poder entrar al estadio y ver a su equipo.

"Era muy difícil entrar, pero bueno, lo que hice fue alquilar un bebé por 14 minutos para poder entrar. Estaba desesperado", dijo el aficionado.

Esto causó asombro al entrevistador, quien le pidió que contara toda la historia.

" Me alquilé un bebé para entrar al estadio"



ARGENTINA NO LO ENTENDERIAS pic.twitter.com/wWxkZtYfZS — Gabriel Alfie (@GabrielAlfie15) July 16, 2026

El aficionado contó que vino desde Buenos Aires para ver el partido, pero que no tenía dinero para comprar la entrada. Dijo que el boleto costaba aproximadamente US$4 mil.

"Tenía que entrar, sentía que tenía que entrar, pero no podía debido a los molinetes (controles de seguridad) del lugar", contó el aficionado.

Entonces relató que, afuera del estadio, vio a un matrimonio argentino con su bebé de seis meses y, en su desesperación, les pidió que le prestaran al bebé para sortear los molinetes.

En un principio, afirmó el aficionado, el matrimonio se negó, pero tras varios minutos logró convencerlos y le prestaron al bebé.

"Entonces me fui con el bebé en brazos y pasé por los molinetes. Yo tenía una entrada falsa y los de seguridad me dejaron pasar al ver que llevaba un bebé en brazos", contó el aficionado.

Al final, el hincha logró entrar al estadio, devolvió el bebé al matrimonio y pasó junto con otros aficionados de Inglaterra para no ser visto por el personal de seguridad.

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