Ángel Di María se desahoga tiempo después de ganar el Mundial de Qatar, sobre todo lo que vivió antes de levantar la copa

En primer lugar, admitió que fueron “sus viejos” quienes más sufrieron por las críticas emitidas desde la prensa. Consideró sin embargo que el último partido que jugó con la celeste y blanca le permitió disipar cualquier tipo de dudas sobre su calidad como jugador: “Pude revertir todo esto y demostrar que no me cagaba en las finales, que es de las cosas que más me dolían y más me tocaban cuando las escuchaba”.

Con el foco puesto en la final contra Les Bleus, Di María se sinceró sobre lo que él cree fueron los resultados que obtuvo en el campo de juego. “A veces veo jugadas y momentos de la final, siempre digo lo mismo: siento que podría haber hecho más”, admitió.

En los últimos tramos de la entrevista, el actual jugador de la Juventus describió cómo se siente ganar el tan ansiado título mundialista. “Es algo inolvidable. Lo soñé muchas veces, pero jamás pensé que podía llegar a ser lo que es hoy en día. Ver a mi familia llorar de alegría era lo que más deseaba”, consignó.

Además, reconoció que siente nostalgia cuando recuerda el tiempo pasado junto al plantel con el que alcanzó la gloria máxima del fútbol mundialista. “Se armó un grupo espectacular. Los mates a la mañana, quedarnos tirados en la cancha hablando después de los entrenamientos… se extraña mucho”, admitió.

El actual jugador de Juventus agregó: “Es imposible bajarse de esa locura que hasta el día de hoy se sigue viviendo en Argentina y que seguramente se va a seguir viviendo”.

Y sobre su tanto en la final, el futbolista formado en Rosario Central se emocionó: “Vi los videos de los chicos que recrearon mi gol. Si hacen esas cosas es por la alegría que tienen, por la felicidad que les pudimos dar, después de tantos años. Los murales, todo lo que se está viviendo en Argentina es inolvidable”. Sobre esa conquista, Di María confesó: “Decidí en el momento, dependía de cómo venía la pelota. Y vino perfecta, espectacular como toda la jugada. Me quedó perfecta, no tuve que frenar la carrera ni acelerar. Solo tenía que pasar por encima del arquero. Martín Tocalli, el preparador de arqueros, me anticipó que (Hugo) Lloris que salía siempre rápido y se tiraba al piso a cortar. Intenté definir cruzado y por suerte salió espectacular”.

Además, Fideo recordó el penal de Gonzalo Montiel, que le dio a la Argentina su tercera estrella: “En el momento del penal de Montiel estaba abrazado con Pablito Aimar y el doctor Dani (por Daniel Martínez). Con la cabeza en alto porque habíamos hecho todo para lograr el objetivo, habíamos dejado todo para hacer historia. Lo único que hacía era rezar y pedirle que nos dé esa última alegría para toda la Argentina”.

Di María contó en la entrevista las circunstancias en las que volvió a ver la final: “Recién el 30 de diciembre volví a ver la final, tomando mate a la tarde con mi mujer, las nenas, mi cuñado y mis sobrinos. Lo vimos hasta el 2-0 y después de los goles de ellos, lo saqué. Después, lo importante es el último penal. A partir de ahí se desató la gran locura en todo el mundo que quería que Leo (Messi) levante la Copa”.

Di María también se refirió a la polémica por el penal que le hizo Ousmane Dembelé, futbolista de Barcelona, en el partido decisivo de Qatar 2022: “¿Cómo me voy a tirar en el penal?”, se preguntó entre risas. Y continuó: “Ahora es imposible… Iba a enganchar para afuera para tirar el centro atrás. Cuando lo paso, veo que me pasa por izquierda y enganchar para la derecha iba a ser más difícil. Me roza el pie y me termino chocando yo mismo”.

Por último, dio un pronóstico optimista sobre el futuro de la selección: “Se viene una generación muy buena en la selección, de personas que están demostrando en sus clubes”.