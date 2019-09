Ansu Fati obtiene la nacionalidad española y podrá jugar con la selección

View this post on Instagram

Debutar en la @championsleague ha sido una experiencia que nunca olvidaré….un sueño hecho realidad!! Desafortunadamente no pudimos lograr la victoria que deseábamos en un partido muy disputado e intenso. Gracias al @fcbarcelona,el mejor equipo del mundo,por darme esta oportunidad. Visca el Barça!!🔵🔴 Debuting at the @championsleague has been an experience I will never forget …. a dream come true !! Unfortunately we could not achieve the victory we wanted in a very disputed and intense game. Thanks to @ fcbarcelona, ​​the best team in the world,for giving me this opportunity. Visca el Barça !!🔵🔴