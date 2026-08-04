Antigua GFC vs Real Estelí: hora y dónde ver el partido por la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana de la Concacaf se reactiva hoy con su segunda jornada, en la que los equipos guatemaltecos Antigua GFC y Municipal volverán a la acción en busca de su primera victoria en el certamen regional.

El primero en salir a escena será el conjunto colonial, que esta noche, en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, recibirá al Real Estelí de Nicaragua, equipo que debutará en el torneo luego de descansar en la primera fecha.

Los antigüeños se presentan ante su afición con la obligación de sumar tres puntos tras caer en su estreno frente al Alianza de El Salvador (2-1), en el estadio Cuscatlán.

Este encuentro será una prueba de fuego para los dirigidos por Mauricio Tapia, que necesitan reivindicarse para no complicar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

“El rival tiene un buen equipo, con jugadores muy desequilibrantes que pueden marcar diferencia. Están muy bien compensados, pero nosotros también tenemos un plantel para competir y el partido en nuestra casa con nuestra gente, tenemos la ilusión de dar un paso seguro”, dijo el técnico Mauricio Tapia.

Enfrente estará el Tren del Norte, dirigido por el argentino Diego Vázquez y comandado por Juan Barrera, un viejo conocido del futbol guatemalteco, que buscará guiar a su equipo para dar la sorpresa en la Ciudad Colonial.

“Es una copa importante para nosotros y tenemos la ilusión de arrancar bien. Antigua es un equipo que está bien dirigido por lo que tendremos que esforzarnos mucho para poder ganar y lo vamos a lograr. Es un equipo muy fuerte que ha venido cambiando, pero tiene jugadores muy importantes, por lo que será un lindo juego y esperamos arrancar ganando”, mencionó el técnico Diego Vázquez.

El juego arrancará a las 20 horas y se podrá ver por la transmisión ESPN y Disney+

Rojos a Belice

Por su parte, Municipal también está obligado a ganar luego de no poder hacerlo en casa frente al Cartaginés de Costa Rica, con el que terminó negociando un amargo empate 2-2.

Ahora el cuadro rojo viajará a la ciudad de Belmopán, Belice, para enfrentarse el jueves por la tarde al Verdes, equipo que cayó en la pasada jornada como local ante el Motagua de Honduras por goleada (5-0).

En esta jornada, Mixco y Xelajú MC descansarán.