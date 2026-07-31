Copa Centroamericana: los equipos guatemaltecos quedan en deuda tras una primera fecha sin triunfos

La Copa Centroamericana de Concacaf apenas comenzó, pero el primer balance para los representantes de Guatemala resulta imposible de maquillar. Deportivo Mixco, Xelajú MC, Antigua GFC y Municipal cerraron una primera jornada sin conocer la victoria, firmando un pobre saldo de tres derrotas y un empate, un resultado que deja más dudas que certezas sobre el verdadero nivel competitivo del futbol nacional.

Paradójicamente, esta edición marcó un hecho histórico. Por primera vez Guatemala logró clasificar a cuatro equipos al torneo de clubes más importante de la región. Lo que debía convertirse en una vitrina para demostrar el crecimiento del balompié guatemalteco terminó siendo una radiografía de sus principales debilidades.

Más allá de algunos pasajes de buen futbol, posesión de balón e intensidad, la realidad terminó imponiéndose. La falta de contundencia en el área rival y las constantes desatenciones defensivas volvieron a condenar a los equipos chapines, que fueron incapaces de transformar su propuesta en resultados positivos.

El rendimiento colectivo deja una conclusión preocupante: el futbol guatemalteco continúa lejos de competir con regularidad frente a las principales potencias centroamericanas. El discurso del crecimiento pierde fuerza cuando los errores se repiten jornada tras jornada y el marcador vuelve a reflejar una realidad incómoda.

Mixco ilusionó, pero perdonó demasiado

El primero en salir al escenario fue Deportivo Mixco, que disputó el primer torneo internacional de su historia. El desafío no era sencillo: enfrentarse al Olimpia de Honduras, uno de los clubes más grandes y exitosos de Centroamérica.

Los dirigidos por Fabricio Benítez no fueron ampliamente superados en funcionamiento. Incluso generaron varias ocasiones para cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, volvieron a aparecer los problemas de definición que tanto han perseguido al fútbol guatemalteco. La derrota 2-0 terminó castigando la incapacidad ofensiva de un equipo que mostró personalidad, pero no eficacia.

Xelajú volvió a pagar caro un solo error

La historia fue similar para Xelajú MC, que visitó al vigente tricampeón Liga Deportiva Alajuelense.

Los quetzaltecos tuvieron momentos donde controlaron el partido e intentaron imponer condiciones, pero carecieron de profundidad para transformar ese dominio en goles. En contraste, los costarricenses necesitaron únicamente una desconcentración defensiva para marcar el único tanto del compromiso y quedarse con la victoria 1-0.

La diferencia volvió a ser la misma: mientras el representante guatemalteco desperdició sus oportunidades, el campeón regional aprovechó la única licencia que encontró.

Antigua rompió una racha que nadie quería terminar

Quizá el golpe más doloroso fue el de Antigua GFC.

El conjunto colonial visitó al Alianza en el estadio Cuscatlán y terminó perdiendo 2-1 en un partido que parecía encaminado hacia el empate. Sin embargo, una nueva desatención defensiva y un error del guardameta Luis Morán, quien cometió un penalti en los minutos finales, terminaron entregándole la victoria a los salvadoreños.

Además del resultado, la derrota significó romper una estadística positiva para Guatemala. Desde 2016 ningún equipo salvadoreño había derrotado a un club guatemalteco en competencias internacionales, una racha de 13 partidos que llegó a su fin precisamente frente al mismo rival con el que había comenzado años atrás.

Municipal tampoco respondió en casa

La última esperanza era Municipal.

El campeón nacional era el único que tenía la ventaja de jugar como local y la obligación de evitar un inicio desastroso para Guatemala. Sin embargo, tampoco pudo cumplir.

Los rojos igualaron frente al Cartaginés de Costa Rica, dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro. Aunque dominaron amplios tramos del encuentro y terminaron atacando con insistencia tras conseguir el empate, nuevamente apareció el principal pecado de los clubes nacionales: la incapacidad para definir las oportunidades creadas.

El empate dejó un sabor amargo porque Municipal tenía los argumentos para quedarse con los tres puntos, pero volvió a evidenciar que el dominio territorial sirve de poco cuando no existe eficacia frente al arco.

Las mismas fallas de siempre

Lo más preocupante no son únicamente los resultados.

Los cuatro equipos mostraron prácticamente el mismo patrón: momentos de buen funcionamiento, intención ofensiva, capacidad para competir por lapsos importantes, pero errores defensivos puntuales y una alarmante falta de contundencia que terminaron inclinando cada partido.

Mientras los rivales aprovecharon casi todas las oportunidades que tuvieron, los representantes guatemaltecos desperdiciaron las suyas. Esa diferencia continúa marcando la brecha entre competir y ganar.

La primera jornada también dejó otra lectura inevitable: el nivel actual del fútbol guatemalteco todavía está lejos del que presumen las principales ligas de Centroamérica. La inversión, los cambios de entrenadores y los discursos optimistas aún no logran traducirse en resultados internacionales.

La segunda jornada ya no permite margen de error

El panorama comienza a complicarse desde muy temprano.

Con apenas un punto de doce posibles, Mixco, Xelajú MC, Antigua GFC y Municipal afrontarán la segunda fecha con la obligación de sumar. Un nuevo tropiezo no solo agravaría la crisis, sino que podría comprometer seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

La historia demuestra que en un torneo corto no existe espacio para reaccionar demasiado tarde. El tiempo de las buenas sensaciones ya terminó. Ahora los clubes guatemaltecos necesitan resultados.

Próximos partidos

Martes 4 de agosto

Antigua GFC vs. Real Estelí

Estadio Pensativo

20:00 horas

Jueves 6 de agosto

Verdes vs. Municipal

FFB Field, Belice

19:00 horas

Martes 11 de agosto

Plaza Amador vs. Xelajú MC

Estadio Maracaná, Panamá

18:00 horas

Martes 11 de agosto

Saprissa vs. Deportivo Mixco

Estadio Ricardo Saprissa

20:00 horas