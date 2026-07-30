Copa Centroamericana: Municipal domina la posesión, pero Cartaginés aprovecha sus mejores ocasiones y empata

Municipal comenzó su camino en la Copa Centroamericana de la Concacaf con un empate 1-1 frente al Cartaginés de Costa Rica, un resultado que dejó sensaciones encontradas para el conjunto escarlata.

El equipo guatemalteco controló durante más tiempo el balón y asumió la iniciativa del partido, pero el cuadro dirigido por el guatemalteco Marvin Amarini Villatoro encontró la manera de generar las oportunidades más claras y salió del estadio Manuel Felipe Carrera con un valioso punto.

Las estadísticas reflejaron esa dualidad. Municipal terminó con el 57% de la posesión, registró 15 remates frente a los 13 del conjunto costarricense y alcanzó un 80% de precisión en los pases. Sin embargo, Cartaginés produjo cuatro ocasiones claras de gol, mientras que los rojos solo generaron una, un contraste que terminó explicando el empate.

Municipal tuvo el balón; Cartaginés encontró el gol

El conjunto escarlata tomó la iniciativa desde los primeros minutos y buscó instalarse en campo rival mediante la circulación del balón, aunque le costó transformar ese dominio en llegadas de verdadero peligro.

Cartaginés esperó su momento y encontró premio al minuto 23. Randy Cordero aprovechó una de las mejores aproximaciones del equipo visitante para vencer a Braulio Linares y adelantar a los costarricenses.

Municipal no perdió el orden tras el gol y continuó buscando el empate. La insistencia tuvo recompensa al minuto 44, cuando José Mena apareció para marcar el 1-1 y devolver la tranquilidad al conjunto escarlata antes del descanso.

¡Final del juego! 💪🏼



Municipal 1 - 1 Cartaginés



Un punto que suma desde la primera fecha. 💙#DaleAzul 🔵 pic.twitter.com/BTpNXXUocD — C.S. Cartaginés (@Cartagines) July 31, 2026

El balón fue de Municipal, las ocasiones más claras de Cartaginés

En la segunda mitad, Municipal volvió a asumir el protagonismo y Mario Acevedo recurrió a su banquillo para darle mayor profundidad al ataque. Los rojos adelantaron líneas y mantuvieron la presión sobre el arco visitante, aunque volvieron a encontrar dificultades para transformar ese dominio en oportunidades claras de gol.

Cartaginés, en cambio, mantuvo el libreto que le dio resultado durante todo el encuentro. Con menos posesión, apostó por recuperar el balón y atacar con rapidez, una fórmula que volvió a generar peligro sobre la portería defendida por Braulio Linares.

¡Linares se viste de héroe sobre la recta final! 🔥 pic.twitter.com/wURkZpuk2e — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 31, 2026

Aunque Municipal cerró el partido con un xG de 1.68, ligeramente superior al 1.63 de Cartaginés, el dato que mejor explica el desarrollo del encuentro fue otro: el conjunto costarricense produjo cuatro ocasiones claras de gol, frente a una de los escarlatas.

Esa diferencia en la calidad de las oportunidades terminó equilibrando un partido en el que los locales controlaron más tiempo el balón, pero no lograron traducir ese dominio en una ventaja en el marcador.

¡Final del partido en casa! 🏟️



Dividimos puntos frente a Cartaginés.



¡Gracias a toda la afición por alentar hasta el último minuto! #ElÚnicoGrande🔴⚫️ pic.twitter.com/u8VjthIKMM — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 31, 2026

Así quedó el Grupo D

Con la igualdad, Municipal y Cartaginés comenzaron el torneo con un punto cada uno en el Grupo D, que tiene al Motagua como líder provisional tras su goleada sobre Verdes FC.

El próximo compromiso de los escarlatas será el jueves 6 de agosto, cuando visiten a Verdes FC a las 19.00 horas, en la segunda jornada del certamen.

El empate obliga ahora a Municipal a buscar puntos como visitante en un grupo corto, donde cada resultado tendrá un peso importante en la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

¡Cordero pone a Cartaginés a la delantera! 💥 pic.twitter.com/7pobqtSpTb — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 31, 2026

Amarini volvió al Trébol y salió con un punto

El encuentro también marcó el regreso a Guatemala de Marvin Amarini Villatoro, ahora al frente del Cartaginés.

Un año después de conducir al Xelajú MC hasta la final de la Copa Centroamericana, el entrenador regresó al estadio Manuel Felipe Carrera con un planteamiento disciplinado y efectivo.

Su equipo renunció por momentos al control del balón, pero encontró en las transiciones la fórmula para generar las ocasiones más claras y rescatar un empate en el estreno del Grupo D.

¡El capitán se hace presente para el empate de Municipal! 🫡 pic.twitter.com/jTDQilyurf — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 31, 2026

Las cifras del partido