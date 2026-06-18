Argentina vs. Austria: cuándo juegan y a qué hora ver el segundo partido de Messi en el Mundial 2026

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Argentina vs. Austria: cuándo juegan y a qué hora ver el segundo partido de Messi en el Mundial 2026

Argentina comenzó con una victoria su defensa del título mundial y ahora se prepara para afrontar su segundo compromiso en la Copa del Mundo 2026. Con Lionel Messi como principal figura, la Albiceleste.

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Argentina ya se prepara para su segundo encuentro en la Copa del Mundo 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).

Argentina ya se prepara para su segundo encuentro en la Copa del Mundo 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).

La selección de Argentina ya se prepara para su segundo encuentro en la Copa del Mundo 2026, torneo que por primera vez en la historia se disputa en tres países.

El conjunto albiceleste, actual campeón del certamen, comenzó con el pie derecho la defensa de su título tras imponerse de manera categórica a Argelia, con un contundente triunfo de 3-0 impulsado por un estelar Lionel Messi con un Triplete, quien alcanzó así las 16 anotaciones en copas del mundo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo un arranque inmejorable en la competición, dominó el partido de principio a fin y mostró un alto nivel colectivo. Argentina fue superior en todas las líneas, controló el ritmo del juego y consiguió una cómoda victoria en la primera jornada, con lo que dejó claro que sigue siendo uno de los grandes favoritos para conquistar el título.

Ahora, el conjunto sudamericano ya se encuentra concentrado en Dallas, donde disputará su segundo compromiso de grupo frente a Austria. El equipo llega motivado por la gran presentación que tuvo en su debut y con la intención de dar otro paso firme hacia la clasificación a la siguiente ronda, en busca de asegurar el primer lugar del grupo, donde parte como amplio favorito.

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Los actuales campeones del mundo disputarán su segundo encuentro el lunes 22 de junio, cuando se vean las caras frente a su similar de Austria, un rival que podría representar una mayor exigencia en comparación con su debut. El partido está programado para las 11 horas de Guatemala y será clave para definir el rumbo del grupo.

Argentina intentará mantener su buen nivel futbolístico, consolidar su funcionamiento colectivo y seguir sumando confianza. Una victoria no solo le permitiría asegurar prácticamente su clasificación a la siguiente fase, sino también confirmar su candidatura como uno de los equipos más sólidos del torneo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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