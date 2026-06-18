Fútbol Internacional
“Es el elegido” la reacción de Ronaldo Nazário a la actuación de Lionel Messi contra Argelia en el Mundial 2026
Ronaldo Nazário elogió la actuación de Lionel Messi contra Argelia, al calificarlo como "el mejor jugador de todos los tiempos".
El exinternacional brasileño Ronaldo Luis Nazario de Lima llega al sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center de Washington D.C., EE. UU., el 5 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
La actuación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 no dejó indiferente a nadie, ya que, con su hat-trick, el astro argentino demostró que su habilidad con la pelota no se ha perdido, aun con el paso del tiempo.
Varias figuras del fútbol elogiaron a Messi por su actuación en el primer partido de la Albiceleste en el Mundial. Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic alabaron al jugador argentino y lo calificaron como un "jugador fuera de serie".
Pero una de las reacciones más relevantes en redes sociales fue la del brasileño Ronaldo Nazário, conocido también como "El Fenómeno".
En redes sociales y en entrevistas, el exjugador brasileño, quien brilló en clubes como el Barcelona y el Real Madrid, dejó clara su opinión sobre Messi y lo calificó como "el mejor jugador de todos los tiempos".
"Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor de todos los tiempos", dijo el exjugador brasileño.
Ronaldo también habló del récord que puede superar Messi al convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales, al igualar con 16 goles al alemán Miroslav Klose.
Afirmó que, si hay un jugador que puede y merece tener ese título, debe ser Messi porque, afirmó, "él es el elegido". "Los récords están para ser rotos, y la persona que rompió este no sorprende a ningún aficionado del fútbol".
Finalmente, el brasileño destacó la condición física de Messi, quien, con 38 años, ha demostrado estar en forma y dispuesto a dar el máximo en esta competición mundialista.
"Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico", afirmó Nazário.
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