“Es el elegido” la reacción de Ronaldo Nazário a la actuación de Lionel Messi contra Argelia en el Mundial 2026

La actuación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 no dejó indiferente a nadie, ya que, con su hat-trick, el astro argentino demostró que su habilidad con la pelota no se ha perdido, aun con el paso del tiempo.

Varias figuras del fútbol elogiaron a Messi por su actuación en el primer partido de la Albiceleste en el Mundial. Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic alabaron al jugador argentino y lo calificaron como un "jugador fuera de serie".

Pero una de las reacciones más relevantes en redes sociales fue la del brasileño Ronaldo Nazário, conocido también como "El Fenómeno".

En redes sociales y en entrevistas, el exjugador brasileño, quien brilló en clubes como el Barcelona y el Real Madrid, dejó clara su opinión sobre Messi y lo calificó como "el mejor jugador de todos los tiempos".

"Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor de todos los tiempos", dijo el exjugador brasileño.

🏆🔟 DE UNA LEYENDA PARA OTRA



🇧🇷 El histórico Ronaldo Nazário se rindió ante los pies del capitán de la Selección Argentina y fue contundente sobre su lugar en la historia. Para el Fenómeno, el debate está cerrado: Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. pic.twitter.com/WDpFlLFxvQ — Infobae América (@infobaeamerica) June 17, 2026

Ronaldo también habló del récord que puede superar Messi al convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales, al igualar con 16 goles al alemán Miroslav Klose.

Afirmó que, si hay un jugador que puede y merece tener ese título, debe ser Messi porque, afirmó, "él es el elegido". "Los récords están para ser rotos, y la persona que rompió este no sorprende a ningún aficionado del fútbol".

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Ronaldo with some incredible words for Lionel Messi after his hattrick last night:



"It's time for the world to stop hiding and accept the fact that Messi is the GREATEST of all time."



"Every time Messi steps onto the pitch, everything becomes historic and elegant."… pic.twitter.com/8FXaHKBkSV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 17, 2026

Finalmente, el brasileño destacó la condición física de Messi, quien, con 38 años, ha demostrado estar en forma y dispuesto a dar el máximo en esta competición mundialista.

"Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico", afirmó Nazário.

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