Una peculiar fotografía: el gesto de Messi con un jugador de Argelia tras ganar 3-0 en el Mundial 2026

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Una peculiar fotografía: el gesto de Messi con un jugador de Argelia tras ganar 3-0 en el Mundial 2026

Tras la victoria de Argentina por 3-0, un jugador de Argelia reveló el gesto que hizo Lionel Messi con él y que se volvió viral.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Argentina vs Argelia

Lionel Messi de Argentina saluda a sus seguidores mientras calienta antes del partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia, en Kansas City, Missouri, EE. UU., el 16 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El triunfo de la selección de Argentina por 3-0 ante Argelia ya es recordado como un partido histórico por el rendimiento de Lionel Messi, quien, al marcar un hat-trick, está más cerca de convertirse en el máximo goleador en la historia de este torneo.

De forma unánime, aficionados y figuras del futbol aplaudieron el rendimiento de Messi con su hat-trick, además de darle los tres puntos a su equipo para mantenerse en el primer lugar del grupo J.

Sin embargo, Messi dio de qué hablar no solo durante el partido, sino también después, ya que, además de sus declaraciones, tuvo un gesto que se volvió viral.

El argentino accedió a tomarse una fotografía con la hija de uno de los jugadores de Argelia, momento que provocó reacciones muy positivas hacia Messi y destacó su trato con las personas.

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El futbolista argelino que pidió la fotografía fue Riyad Mahrez, quien dijo que Messi accedió a tomarse la imagen con su hija, Mila, porque ella quería conocerlo.

"Después del partido, me acerqué a Leo con mi hija porque conocerlo había sido uno de sus mayores sueños durante años. Ella ha visto sus jugadas, ha usado sus camisetas y ha imaginado muchas veces este momento", habría dicho Mahrez tras el encuentro.

El jugador también aprovechó para elogiar el desempeño de Messi y aseguró que fue quien marcó la diferencia en el partido.

"Ellos tienen a Messi, y él marca la diferencia. Es el mejor jugador del mundo; la verdad, no pudimos competir contra él", dijo el jugador argelino.

Ahora, el próximo encuentro de Argentina en el Mundial 2026 será el 22 de junio, cuando se enfrente a Austria.

Lea también: ¿Era roja para Messi? Exárbitro guatemalteco Jonathan Polanco explica por qué la entrada sobre Mandi debió terminar en expulsión







ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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